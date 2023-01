A- A+

Futebol Copinha 2023: Retrô avança, Santa Cruz é eliminado Fênix garantiu vaga no mata-mata ao empatar em 2x2 com a Ponte Preta; Tricolor perdeu para o Ibrachina por 2x0

Além do Sport, Pernambuco terá mais um representante na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça (10), pelo Grupo 18, o Retrô empatou em 2x2 com a Ponte Preta, em Assis. O resultado manteve a Fênix na segunda posição, empatada em pontos com a Macaca, mas acima na tabela pelo saldo de gols (1x0). A equipe enfrentará na etapa seguinte o Botafogo.

O Santa Cruz, por outro lado, deu adeus à Copinha. Pelo Grupo 30, o Tricolor perdeu por 2x0 para o Ibrachina, na Ibrachina Arena. Os pernambucanos encerraram a participação no torneio na terceira posição da chave.

