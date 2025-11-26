Copinha 2026: veja grupos de Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô
A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 tem início no dia 2 de janeiro do próximo ano
Os 32 grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, a Copinha, foram divulgados nesta quarta-feira (26), pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
A tradicional competição de futebol de base tem início no dia 2 de janeiro e segue até o dia 25 do mesmo mês.
No total, 128 clubes estão na disputa pelo título, sendo quatro em cada grupo. Os melhores de cada chave avançam ao mata-mata.
Pernambuco tem quatro representantes na Copinha 2026: Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô.
De acordo com o executivo de futebol de base do Leão, Carlos Brazil, a montagem do grupo marca o início de um novo ciclo competitivo para a categoria sub-20.
“A Copinha é o torneio mais visado do país e, ao mesmo tempo, o maior laboratório competitivo para jovens atletas. O sorteio define o caminho, mas a preparação define o rendimento. Nosso trabalho agora é construir uma equipe forte, equilibrada e madura para enfrentar adversários de diferentes estilos. O objetivo é sempre ir o mais longe possível, respeitando nosso processo de formação e mantendo o Sport competitivo em alto nível”, afirmou.
Confira os grupos das equipes pernambucanas:
Sport
Grupo 4
Sede: Bálsamo
Mirassol
Sport
Linense-SP
Forte-ES
Santa Cruz
Grupo 11
Sede: Brodowski
Bandeirante-SP
Santa Cruz
Botafogo-SP
Tuna Luso
Náutico
Grupo 24
Sede: Itaquaquecetuba
Itaquaquecetuba-SP
Náutico
Novorizontino
Juventude Samas-MA
Retrô
Grupo 31
Sede: São Paulo-Juventus
Juventus-SP
Retrô
São Bento-SP
Cascavel-PR