Base Copinha 2026: veja grupos de Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 tem início no dia 2 de janeiro do próximo ano

Os 32 grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, a Copinha, foram divulgados nesta quarta-feira (26), pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A tradicional competição de futebol de base tem início no dia 2 de janeiro e segue até o dia 25 do mesmo mês.

No total, 128 clubes estão na disputa pelo título, sendo quatro em cada grupo. Os melhores de cada chave avançam ao mata-mata.

Pernambuco tem quatro representantes na Copinha 2026: Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô.

De acordo com o executivo de futebol de base do Leão, Carlos Brazil, a montagem do grupo marca o início de um novo ciclo competitivo para a categoria sub-20.

“A Copinha é o torneio mais visado do país e, ao mesmo tempo, o maior laboratório competitivo para jovens atletas. O sorteio define o caminho, mas a preparação define o rendimento. Nosso trabalho agora é construir uma equipe forte, equilibrada e madura para enfrentar adversários de diferentes estilos. O objetivo é sempre ir o mais longe possível, respeitando nosso processo de formação e mantendo o Sport competitivo em alto nível”, afirmou.

Confira os grupos das equipes pernambucanas:

Sport

Grupo 4

Sede: Bálsamo

Mirassol

Sport

Linense-SP

Forte-ES

Santa Cruz

Grupo 11

Sede: Brodowski

Bandeirante-SP

Santa Cruz

Botafogo-SP

Tuna Luso

Náutico

Grupo 24

Sede: Itaquaquecetuba

Itaquaquecetuba-SP

Náutico

Novorizontino

Juventude Samas-MA

Retrô

Grupo 31

Sede: São Paulo-Juventus

Juventus-SP

Retrô

São Bento-SP

Cascavel-PR



