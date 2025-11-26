Qua, 26 de Novembro

Copinha 2026: veja grupos de Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 tem início no dia 2 de janeiro do próximo ano

A final da Copinha 2026 será disputada no PacaembuA final da Copinha 2026 será disputada no Pacaembu - Foto: Reprodução/YouTube/Skydome Imagens Aéreas

Os 32 grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, a Copinha, foram divulgados nesta quarta-feira (26), pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tradicional competição de futebol de base tem início no dia 2 de janeiro e segue até o dia 25 do mesmo mês. 

No total, 128 clubes estão na disputa pelo título, sendo quatro em cada grupo. Os melhores de cada chave avançam ao mata-mata. 

Pernambuco tem quatro representantes na Copinha 2026: Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô

De acordo com o executivo de futebol de base do Leão, Carlos Brazil, a montagem do grupo marca o início de um novo ciclo competitivo para a categoria sub-20. 

“A Copinha é o torneio mais visado do país e, ao mesmo tempo, o maior laboratório competitivo para jovens atletas. O sorteio define o caminho, mas a preparação define o rendimento. Nosso trabalho agora é construir uma equipe forte, equilibrada e madura para enfrentar adversários de diferentes estilos. O objetivo é sempre ir o mais longe possível, respeitando nosso processo de formação e mantendo o Sport competitivo em alto nível”, afirmou. 

Confira os grupos das equipes pernambucanas:

Sport
Grupo 4
Sede: Bálsamo

Mirassol
Sport
Linense-SP
Forte-ES

Santa Cruz
Grupo 11
Sede: Brodowski

Bandeirante-SP
Santa Cruz
Botafogo-SP
Tuna Luso 

Náutico
Grupo 24 
Sede: Itaquaquecetuba 

Itaquaquecetuba-SP
Náutico
Novorizontino 
Juventude Samas-MA

Retrô
Grupo 31
Sede: São Paulo-Juventus

Juventus-SP
Retrô
São Bento-SP
Cascavel-PR
 

