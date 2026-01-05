A- A+

Esportes Copinha 2026: Sport fica no empate com o Forte-ES Leão volta a campo na competição na quinta-feira, contra o Mirassol, às 20h30, em Bálsamo

Com boas chances perdidas de ambos os lados, Sport e Forte-ES empataram em 1x1, nesta segunda-feira (5), em Bálsamo, pelo Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Com o resultado, o Leão ficou na segunda posição, com quatro pontos.

O Sport volta a campo na Copinha na quinta-feira (9), contra o Mirassol, às 20h30, em Bálsamo. No mesmo local, às 18h15, o Forte enfrenta o Linense.





O jogo

Após estrear com derrota por 2x1 para o Mirassol, o Forte partiu para cima do Sport para buscar a primeira vitória na Copinha. As principais jogadas do time do Espírito Santo eram pelo alto. Aos 32 minutos, a zaga afastou mal um cruzamento e a bola sobrou para Hugo Dutra finalizar nas redes pelo lado de fora.

Depois do susto, o Sport ensaiou uma reação e por pouco não abriu o placar aos 34. Rafael de Jesus fez ótimo lançamento para João Henrique, que tentou mandar por cobertura, mas o goleiro saiu bem e evitou o gol. No outro lado, o goleiro Davi, do Leão, fez uma grande defesa em chute de fora da área.

“Vamos ver em que precisamos melhorar para vencer e conseguir a classificação”, disse o capitão do Sport, Fernandinho, no intervalo do confronto. Bastaram seis minutos do segundo tempo para o próprio camisa 10 chamar a responsabilidade. Em bela jogada individual pelo lado esquerdo, o meia passou pela marcação e finalizou para abrir o placar para o Leão.

Aos 18, o Forte empatou o jogo. Vitinho recebeu ótimo passe pela esquerda e tocou na saída do goleiro para deixar tudo igual.

O goleiro Davi e a trave foram ajudando o Sport a segurar a pressão do Forte. No fim, o Leão também teve ótima chance na pequena área, mas o placar permaneceu em 1x1.

