Copa SP de Futebol Copinha 2026: confira as datas e horários dos jogos de Sport, Náutico, Santa Cruz e Retrô Tabela detalhada da competição foi divulgada no último sábado (13)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, no sábado (13), a tabela detalhada da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

Ao todo, quatro equipes pernambucanas estarão na disputa da Copinha 2026. São eles: Sport, Santa Cruz, Náutico e Retrô.

O primeiro a entrar em campo na Copinha será o Rubro-negro pernambucano. Situado no Grupo 4, na cidade de Bálsamo, a 464km da capital paulista, o Sport estreia contra o Linense no dia 2 de janeiro, às 18h30.

Além deste compromisso, o Leão ainda volta a campo nos dias 5, às 20h45, e 8 de janeiro, às 20h30, quando enfrenta o Forte-ES e o Mirassol, respectivamente.

No Grupo 11, o Santa Cruz fará sua estreia diante do Botafogo-SP, no dia 3 de janeiro. O Tricolor também joga nos dias 6 e 9 de janeiro, contra Tuna Luso-PA e Bandeirante-SP, respectivamente. Todos os jogos serão às 15h15.

As partidas da Cobra Coral serão disputadas na cidade de Brodowski, que está a 337 km da cidade de São Paulo.

No Grupo 24, o Náutico debuta na competição no dia 4 de janeiro, diante do Novorizontino, às 15h15. O Timbu também terá jogos nos dias 7 e 10 de janeiro contra Juventude Samas-MA e Itaquaquecetuba, respectivamente, também no mesmo horário.

O Alvirrubro fará seus jogos na cidade de Itaquaquecetuba, município da Região Metropolitana de São Paulo.

Por último, no Grupo 31, o Retrô fará sua primeira partida na Copinha no dia 3 de janeiro, contra o São Bento-SP, às 15h15. A Fênix também terá compromissos nos dias 6 e 9 de janeiro, perante Cascavel-PR e Juventus-SP, ambos às 15h15.

Os jogos do Retrô serão disputados em São Paulo (capital).

Confira a tabela detalhada da Copinha 2026:

Grupo 4 (Sport)

1ª rodada (2 de janeiro) - Sport x Linense, às 18h30

2ª rodada (5 de janeiro) - Forte-ES x Sport, às 20h45

3ª rodada (8 de janeiro) - Mirassol x Sport, às 20h30

Grupo 11 (Santa Cruz)

1ª rodada (3 de janeiro) - Santa Cruz x Botafogo-SP, às 15h15

2ª rodada (6 de janeiro) - Tuna Luso-PA x Santa Cruz, às 15h15

3ª rodada (9 de janeiro) - Bandeirante-SP x Santa Cruz, às 15h15

Grupo 24 (Náutico)

1ª rodada (4 de janeiro) - Náutico x Novorizontino, às 15h15

2ª rodada (7 de janeiro) - Juventude Samas-MA x Náutico, às 15h15

3ª rodada (10 de janeiro) - Itaquaquecetuba-SP x Náutico, às 15h15

Grupo 31 (Retrô)

1ª rodada (3 de janeiro) - Retrô-PE x São Bento-SP, às 15h15

2ª rodada (6 de janeiro) - Cascavel-PR x Retrô-PE, às 15h15

3ª rodada (9 de janeiro) - Juventus-SP x Retrô-PE, às 15h15



