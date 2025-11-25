Copinha 2026 tem grupos definidos; confira as chaves dos times pernambucanos

A- A+

A Copinha São Paulo 2026 teve seus 32 grupos sorteados nesta terça-feira (25), em São Paulo. Considerada como a maior competição de base do mundo, com 128 equipes, Pernambuco terá quatro representantes na disputa: Sport, Santa Cruz, Náutico e Retrô.

O primeiro pernambucano sorteado foi o Sport, que ficou no Grupo 4, na cidade de Bálsamo, município distante 464km da capital paulista. Os adversários do Leão serão o Mirassol-SP, Linense-SP e Forte-ES.

Em seguida foi a vez do Santa Cruz, que está no Grupo 11, na cidade de Brodowski, cidade que está a 337 km da cidade de São Paulo. O Tricolor do Arruda enfrentará o Bandeirante-SP, Botafogo-SP e a Tuna Luso-PA.

Já o Náutico foi sorteado no Grupo 24, na cidade de Itaquaquecetuba, município da Região Metropolitana de São Paulo. O Timbu enfrenta o Itaquá-SP, Novorizontino-SP e Juventude Samas-MA.

Por último, o Retrô ficou no Grupo 31, permanecendo em São Paulo (capital). A Fênix de Camaragibe jogará no Estádio da Rua Javari, do Juventus-SP. São Bento-SP e Cascavel-PR são os outros times que compõem a chave.

