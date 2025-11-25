Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Copinha 2026 tem grupos definidos; confira as chaves dos times pernambucanos

Sport, Santa Cruz, Náutico e Retrô representam Pernambuco

Reportar Erro
Copinha São Paulo 2026 tem grupos sorteados Copinha São Paulo 2026 tem grupos sorteados  - Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão

A Copinha São Paulo 2026 teve seus 32 grupos sorteados nesta terça-feira (25), em São Paulo. Considerada como a maior competição de base do mundo, com 128 equipes, Pernambuco terá quatro representantes na disputa: Sport, Santa Cruz, Náutico e Retrô. 

Leia também

• Campeonato Pernambucano Sub-20: Náutico e Santa Cruz decidem título na Arena de Pernambuco

• Sport: segunda edição do projeto Sport na Comunidade ocorre na Várzea, nesta quarta (26)

O primeiro pernambucano sorteado foi o Sport, que ficou no Grupo 4, na cidade de Bálsamo, município distante 464km da capital paulista. Os adversários do Leão serão o Mirassol-SP, Linense-SP e Forte-ES.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Copinha (@copinha)

 

Em seguida foi a vez do Santa Cruz, que está no Grupo 11, na cidade de Brodowski, cidade que está a 337 km da cidade de São Paulo. O Tricolor do Arruda enfrentará o Bandeirante-SP, Botafogo-SP e a Tuna Luso-PA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Copinha (@copinha)

 

Já o Náutico foi sorteado no Grupo 24, na cidade de Itaquaquecetuba, município da Região Metropolitana de São Paulo. O Timbu enfrenta o Itaquá-SP, Novorizontino-SP e Juventude Samas-MA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Copinha (@copinha)

 

Por último, o Retrô ficou no Grupo 31, permanecendo em São Paulo (capital). A Fênix de Camaragibe jogará no Estádio da Rua Javari, do Juventus-SP. São Bento-SP e Cascavel-PR são os outros times que compõem a chave. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Copinha (@copinha)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter