Copinha 2027: confira os grupos dos pernambucanos
Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô serão os representantes do estado na principal competição de base do Brasil
A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, na noite desta terça-feira (24), os 32 grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A 57ª edição da competição será realizada a partir de 2 de janeiro, com final marcada para o dia 25 do mesmo mês, em celebração ao aniversário da cidade de São Paulo. Pernambuco será representado por quatro clubes no torneio: Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô.
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A Copinha reúne 128 equipes divididas em 32 grupos com quatro representantes cada. Os dois melhores de cada chave avançam para a segunda fase, que dá início ao mata-mata. Na edição passada, o título ficou com o Cruzeiro. O maior ganhador da competição é o Corinthians, com 11 taças.
O Náutico está no Grupo 12, ao lado de Comercial Tietê-SP, Ituano e Macapá. O Santa Cruz está no Grupo 25, com Palmeiras, Cascavel-PR e Pinheiro-MA. O Sport integra o 29, acompanhado de Nacional-SP, São Bernardo-SP e Patriotas-PR. O Retrô fecha os participantes do estado, ocupando um dos lugares do Grupo 20, com Terceiro Milênio-SP, Portuguesa-SP e Tailândia-PA.
Grupo 1
Votuporanguense-SP
Fortaleza-CE
Mirassol-SP
Paulistano-MT
Grupo 2
José Bonifácio-SP
América-RJ
Guarani-SP
Olímpico-SE
Grupo 3
América-SP
Grêmio-RS
Araucária-PR
Athletic-MG
Grupo 4
Olímpia-SP
Goiás-GO
Bragantino-SP
Juventude Samas-MA
Grupo 5
Vocem-SP
Vitória-BA
CSA-AL
Fluminense-PI
Grupo 6
Grêmio Prudente-SP
Chapecoense-SC
Bangu-RJ
Rio Branco-ES
Grupo 7
Referência-SP
América-RN
Sertãozinho-SP
Monte Roraima-RR
Grupo 8
Real Soccer-SP
Corinthians-SP
Cerrado-GO
Tirol-CE
Grupo 9
Francana-SP
Atlético-MG
Ponte Preta-SP
União-TO
Grupo 10
Meia Noite-SP
Cuiabá-MT
Coimbra-MG
CSE-AL
Grupo 11
XV de Jaú-SP
Bahia-BA
Novorizontino-SP
Ji-Paraná-RO
Grupo 12
Comercial Tietê-SP
Náutico-PE
Ituano-SP
Macapá-AP
Grupo 13
Comercial-SP
Botafogo-RJ
Capivariano-SP
QFC-RN
Grupo 14
I9-SP
Coritiba-PR
Botafogo-SP
União ABC-MS
Grupo 15
Grêmio São-Carlense-SP
São Paulo-SP
Quixadá-CE
Capitão Poço-PA
Grupo 16
Paulinense-SP
Avaí-SC
Noroeste-SP
São José-RS
Grupo 17
Cosmopolitano-SP
Remo-PA
Água Santa-SP
Madureira-RJ
Grupo 18
União São João-SP
Santos
Itabaiana-SE
Porto Vitória-ES
Grupo 19
Flamengo-SP
Ceará
XV de Piracicaba-SP
Campo Grande-MS
Grupo 20
Terceiro Milênio-SP
Retrô
Portuguesa-SP
Tailândia-PA
Grupo 21
União Mogi-SP
Vasco
Camaçariense-BA
Barra-SC
Grupo 22
Itaquaquecetuba-SP
América-MG
Ferroviária-SP
Sobradinho-DF
Grupo 23
Taubaté
Internacional
Independência-AC
Sampaio-RR
Grupo 24
Atlético Guaratinguetá-SP
Vila Nova-GO
São José-RS
Rio Grande-RN
Grupo 25
Palmeiras
Santa Cruz
Cascavel-PR
Pinheiro-MA
Grupo 26
Sfera-SP
Juventude-RS
Fluminense-BA
São Paulo-AP
Grupo 27
Osasco Sporting-SP
Fluminense
Fast Club-AM
Batalhão-TO
Grupo 28
Centro Olímpico-SP
CRB-AL
Portuguesa Santista-SP
Sampaio Corrêa-RJ
Grupo 29
Nacional-SP
Sport
São Bernardo-SP
Patriotas-PR
Grupo 30
Juventus-SP
Criciúma
EC São Bernardo-SP
Canaã-DF
Grupo 31
Santo André-SP
Cruzeiro
Treze-PB
Amadense-SE
Grupo 32
Ibrachina-SP
Atlético-GO
Brasiliense-DF
Paysandu