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Futebol Copinha 2027: confira os grupos dos pernambucanos Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô serão os representantes do estado na principal competição de base do Brasil

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, na noite desta terça-feira (24), os 32 grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A 57ª edição da competição será realizada a partir de 2 de janeiro, com final marcada para o dia 25 do mesmo mês, em celebração ao aniversário da cidade de São Paulo. Pernambuco será representado por quatro clubes no torneio: Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô.

A Copinha reúne 128 equipes divididas em 32 grupos com quatro representantes cada. Os dois melhores de cada chave avançam para a segunda fase, que dá início ao mata-mata. Na edição passada, o título ficou com o Cruzeiro. O maior ganhador da competição é o Corinthians, com 11 taças.

O Náutico está no Grupo 12, ao lado de Comercial Tietê-SP, Ituano e Macapá. O Santa Cruz está no Grupo 25, com Palmeiras, Cascavel-PR e Pinheiro-MA. O Sport integra o 29, acompanhado de Nacional-SP, São Bernardo-SP e Patriotas-PR. O Retrô fecha os participantes do estado, ocupando um dos lugares do Grupo 20, com Terceiro Milênio-SP, Portuguesa-SP e Tailândia-PA.

Grupo 1

Votuporanguense-SP

Fortaleza-CE

Mirassol-SP

Paulistano-MT

Grupo 2

José Bonifácio-SP

América-RJ

Guarani-SP

Olímpico-SE

Grupo 3

América-SP

Grêmio-RS

Araucária-PR

Athletic-MG

Grupo 4

Olímpia-SP

Goiás-GO

Bragantino-SP

Juventude Samas-MA

Grupo 5

Vocem-SP

Vitória-BA

CSA-AL

Fluminense-PI

Grupo 6

Grêmio Prudente-SP

Chapecoense-SC

Bangu-RJ

Rio Branco-ES

Grupo 7

Referência-SP

América-RN

Sertãozinho-SP

Monte Roraima-RR

Grupo 8

Real Soccer-SP

Corinthians-SP

Cerrado-GO

Tirol-CE

Grupo 9

Francana-SP

Atlético-MG

Ponte Preta-SP

União-TO

Grupo 10

Meia Noite-SP

Cuiabá-MT

Coimbra-MG

CSE-AL

Grupo 11

XV de Jaú-SP

Bahia-BA

Novorizontino-SP

Ji-Paraná-RO

Grupo 12

Comercial Tietê-SP

Náutico-PE

Ituano-SP

Macapá-AP

Grupo 13

Comercial-SP

Botafogo-RJ

Capivariano-SP

QFC-RN

Grupo 14

I9-SP

Coritiba-PR

Botafogo-SP

União ABC-MS

Grupo 15

Grêmio São-Carlense-SP

São Paulo-SP

Quixadá-CE

Capitão Poço-PA

Grupo 16

Paulinense-SP

Avaí-SC

Noroeste-SP

São José-RS

Grupo 17

Cosmopolitano-SP

Remo-PA

Água Santa-SP

Madureira-RJ

Grupo 18

União São João-SP

Santos

Itabaiana-SE

Porto Vitória-ES

Grupo 19

Flamengo-SP

Ceará

XV de Piracicaba-SP

Campo Grande-MS

Grupo 20

Terceiro Milênio-SP

Retrô

Portuguesa-SP

Tailândia-PA

Grupo 21

União Mogi-SP

Vasco

Camaçariense-BA

Barra-SC

Grupo 22

Itaquaquecetuba-SP

América-MG

Ferroviária-SP

Sobradinho-DF

Grupo 23

Taubaté

Internacional

Independência-AC

Sampaio-RR

Grupo 24

Atlético Guaratinguetá-SP

Vila Nova-GO

São José-RS

Rio Grande-RN

Grupo 25

Palmeiras

Santa Cruz

Cascavel-PR

Pinheiro-MA

Grupo 26

Sfera-SP

Juventude-RS

Fluminense-BA

São Paulo-AP

Grupo 27

Osasco Sporting-SP

Fluminense

Fast Club-AM

Batalhão-TO

Grupo 28

Centro Olímpico-SP

CRB-AL

Portuguesa Santista-SP

Sampaio Corrêa-RJ

Grupo 29

Nacional-SP

Sport

São Bernardo-SP

Patriotas-PR

Grupo 30

Juventus-SP

Criciúma

EC São Bernardo-SP

Canaã-DF

Grupo 31

Santo André-SP

Cruzeiro

Treze-PB

Amadense-SE

Grupo 32

Ibrachina-SP

Atlético-GO

Brasiliense-DF

Paysandu

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