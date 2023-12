A- A+

FUTEBOL FEMININO Copinha Feminina: Internacional, Ferroviária, Botafogo e Corinthians vencem na estreia do campeonato A competição, que está sendo realizada pela primeira vez, conta com 16 equipes participantes

Com quatro confrontos, a primeira Copinha Feminina da história teve seu início na manhã desta segunda-feira (4), em São Paulo. Dividida em três fases, a competição conta com 16 equipes participantes.

Às 8h45, dando início à primeira rodada, o Internacional goleou o Minas Brasília por um placar de 5 a 2, no estádio Nicolau Alayon. Os gols da equipe Colorada foram marcados por Iasmim (2), Mileninha (2) e Danny Teixeira. O Minas descontou com Letícia Oliveira e um gol contra, marcado por Laura. Com esse resultado, o Inter assumiu a liderança do Grupo B.

Em seguida, dois jogos foram realizados simultaneamente às 11h. A Ferroviária, primeiro time paulista a estrear, venceu o Vitória-BA por 3 a 0 no estádio Nicolau Alayon. Os gols da partida foram marcados por Robertinha, Ana Luiza e Cat.

Na outra partida, o Botafogo-RJ estreou com vitória contra o Atlético-MG pelo placar de 3 a 0 na Ibrachina Arena. Os gols da equipe carioca foram marcados por Carol, Teté e Maria.

Encerrando o primeiro dia de jogos da rodada inicial, o Corinthians venceu o confronto contra o Fortaleza. De virada, o Timão superou a equipe cearense por 2 a 1, com gols de Marussi e Jhonson, ambos no segundo tempo. O gol do Tricolor foi marcado por Janyele ainda na primeira etapa da partida.

Corinthinas e Fortaleza se enfrentam pela primeira rodada da Copinha Feminina. Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão

A competição

Na primeira fase, as 16 equipes foram divididas em quatro grupos com quatro integrantes cada, que se enfrentam apenas uma vez. Ao final das três rodadas, o líder de cada grupo avança às semifinais. As fases decisivas do campeonato serão disputadas em jogo único.

Veja abaixo os participantes e a divisão de grupos



Grupo A

Santos

Flamengo

Grêmio

Botafogo-RJ

Grupo B

Ferroviária

Internacional

Vitória-BA

Minas Brasília-DF

Grupo C

São Paulo

Fluminense

América-MG

Real Brasília-DF

Grupo D

Corinthians

Botafogo-PB

Atlético-MG

Fortaleza

Confira a tabela de jogos da competição:

Grupo A – Estádio do Canindé

5/12, 17h45: Flamengo x Grêmio

5/12, 20h: Santos x Botafogo-PB

8/12, 17h45: Botafogo-PB x Flamengo

8/12, 20h: Santos x Grêmio

11/12,17h45: Grêmio x Botafogo-PB

11/12, 20h: Santos x Flamengo

Grupo B – Estádio Nicolau Alayon

4/12, 8h45: Internacional 5 x 2 Minas Brasília-DF

4/12, 11h: Ferroviária 3 x 0 Vitória BA

7/12, 8h45: Vitória BA x Internacional

7/12, 11h: Ferroviária x Minas Brasília-DF

10/12, 8h45: Minas Brasília-DF x Vitória BA

10/12, 11h: Ferroviária x Internacional



Grupo C – Rua Javari

5/12, 8h45: Fluminense x Real Brasília-DF

5/12, 11h: São Paulo x América-MG

8/12, 8h45: América-MG x Fluminense

8/12, 11h: São Paulo x Real Brasília-DF

11/12, 8h45: Real Brasília-DF x América-MG

11/12, 11h: São Paulo x Fluminense

Grupo D – Ibrachina Arena

4/12, 11h: Botafogo-RJ 3 x 0 Atlético-MG

4/12, 15h: Corinthians 2 x 1 Fortaleza

7/12, 11h: Fortaleza x Botafogo-RJ

7/12, 15h: Corinthians x Atlético-MG

10/12, 11h: Atlético-MG x Fortaleza

10/12, 15h: Corinthians x Botafogo-RJ

Semifinais

13/12, horário a definir: 1º grupo B x 1º grupo D – Nicolau Alayon

14/12, horário a definir: 1º grupo A x 1º grupo C – Rua Javari



Final

17/12, horário a definir - Canindé

Veja também

Futebol Times de holding de John Textor têm só cinco vitórias nos últimos 40 jogos