Copinha Copinha: Retrô tem sua primeira vitória e Santa Cruz é derrotado As duas equipes fazem seus últimos jogos da fase de grupos na próxima terça-feira (10)

Neste sábado (07), Retrô e Santa Cruz entraram em campo representando Pernambuco na Copinha. A Fênix venceu o Vocem-SP, por 3 x 0, enquanto a Cobra Coral perdeu para o Botafogo-PB, por 1 x 0.

Os gols do Retrô foram marcados por Rodrigo, Marlisson e Alisson. Essa foi a primeira vitória do clube na competição, após estrear com derrota contra o América-MG. O último jogo pelo grupo 18 acontece na terça-feira (10), às 13h, contra a Ponte Preta.

Por outro lado, o Santa Cruz conheceu neste fim de semana sua primeira derrota, pois estreou derrotando o Canaã. Também na terça, o Tricolor do Arruda enfrenta o Ibrachina.

