Pela Copinha, Santa Cruz perde e é eliminado; Sport empata e avança

O Santa Cruz deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Nesta quarta (10), o Tricolor foi derrotado por 3x0 pelo Desportivo Brasil, em Porto Feliz, pelo Grupo 16. Já classificado, o Sport carimbou o passaporte à fase de mata-mata do torneio sub-20 ao empatar em 1x1 com o Aster, em Itaquaquecetuba, pelo Grupo 23.

Não deu para sonhar

Bastou acompanhar a primeira metade do jogo para perceber que o Santa Cruz não teria forças para continuar na Copinha. O Tricolor foi dominado pelo Desportivo e foi ao intervalo perdendo por 3x0. Kauan Toledo abriu o placar para os paulistas, William (contra) fez o segundo e Charles, de cabeça, anotou o terceiro. No segundo tempo, os paulistas administraram a vantagem para avançar em primeiro na chave.

Sem a obrigação de vencer por já ter entrado no jogo classificado, o Sport disputava apenas a liderança do grupo com o Aster. O Leão abriu o placar com Luiz Henrique, mas Victor Almeida empatou para o clube paulista. Com o resultado, os rubro-negros passaram na segunda posição.

