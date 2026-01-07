Copinha SP 2026: Veja jogos que acontecem nesta quarta-feira (7)
A Copa São Paulo de Juniores terá uma programação com 28 jogos pela segunda fase
A Copa São Paulo de Juniores terá uma quarta-feira repleta de emoção, com 28 jogos pela segunda fase e gigantes em campo de olho na próxima fase.
Os destaques do dia ficam para São Paulo, Santos, Atlético-MG e Botafogo, que entram em campo tentando encaminhar a vaga na próxima fase. O Internacional busca reação após empate inesperado.
Após a boa vitória por 3 a 0 sobre o Real Brasília na estreia, o Santos volta a campo do estádio Luis Augusto de Oliveira, em São Carlos, para encarar o União Cacoalense, a partir das 19h30, tentando confirmar a classificação na próxima fase.
O objetivo é o mesmo para o São Paulo, que bem antes, a partir das 15h, encara o Independente, no Walter Ribeiro, em Sorocaba.
Com três pontos após vencer o Maruinense por 2 a 0 na primeira rodada, o atual campeão tenta manter os 100% e seguir embalado na Copinha.
Outros dois times que também tentam manter o desempenho perfeito na competição são Atlético-MG e Botafogo, que encaram QFC-RN e Estrela de Março, respectivamente.
Já pelo Grupo 32, o cenário é diferente para o Internacional, que amargou um empate por 0 a 0 com a Portuguesa Santista na estreia e tenta vencer a primeira contra o CSE.
Confira onde assistir cada um dos duelos desta quarta-feira (7)
8h45
Nacional x Portuguesa Santista - Youtube Paulistão
11h
Ibrachina x Santo André - Youtube Paulistão
CSE-AL x Internacional - Xsports
13h
Cosmopolitano x Red Bull Bragantino - Youtube Paulistão
Comercial-SP x XV de Piracicaba - Youtube Paulistão
Paulínia x Portuguesa - YouTube Ulisses TV
Atlético Guaratinguetá x São José-SP - Youtube Paulistão
União Mogi x Centro Olímpico - Youtube Paulistão
Itaquaquecetuba x Novorizontino - Youtube Paulistão
Referência x Ituano - Youtube Paulistão
13h15
Ferroviário-CE x Bangu - Youtube Paulistão
14h
Ferroviária x América-RJ - Youtube Paulistão
15h
Independente-AP x São Paulo - Xsports
15h15
São Luis-MA x Figueirense - Youtube Paulistão
Canaã-DF x Criciúma - Youtube Paulistão
Operário-PR x Vila Nova - Youtube Paulistão
Nacional-AM x Juventude - Youtube Paulistão
Confiança-PB x Fortaleza - Youtube Paulistão
Juventude Samas-MA x Náutico - Youtube Paulistão
Ivinhema-MS x Real Sport Club-RS - Youtube Paulistão
16h15
Quixadá-CE x Cuiabá - Youtube Paulistão
17h15
Grêmio São-Carlense x Real Brasília-DF - Youtube Paulistão
Real Soccer x Maruinense-SE - Youtube Paulistão
18h45
Osasco Audax x União-MT - Youtube Paulistão
19h15
Taubaté x Águia de Marabá-PA - Youtube Paulistão
19h30
União Cacoalense-RO x Santos - CazéTV
21h
QFC-RN x Atlético-MG - Xsports
21h30
Estrela de Março-BA x Botafogo - Youtube Paulistão e CazéTV