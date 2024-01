A- A+

Copinha Copinha tem início nesta terça-feira (2); confira os jogos e saiba onde assistir Seis partidas agitam o primeiro dia da competição de base mais tradicional do Brasil

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, tem início nesta terça-feira (2). A edição de 2024 será a 54° da história do torneio de base mais tradicional do país e conta com quatro representantes de Pernambuco. Confira os jogos deste primeiro dia e veja onde assistir:

O primeiro dia da Copinha tem seis partidas. A grande final é sempre disputada no dia do aniversário de São Paulo- 25 de janeiro-, mas ainda não tem um local definido. Todos os jogos da competição terão transmissão.

Grupo 2

Catanduva x Portuguesa-RJ (17h)

Onde assistir: YouTube Futebol Paulista.

Athletico-PR x Sparta (19h15)

Onde assistir: Sportv.

Grupo 5

Francana x Rio Claro (19h15)

Onde assistir: (Youtube Futebol Paulista).

Botafogo x Tiradentes-PI (21h30)

Onde assistir: Sportv.

Grupo 8

Ceará x Rondoniense (17h)

Onde assistir: Youtube Paulistão.

Lemense x Gama (19h15)

Onde assistir: Youtube Futebol Paulista.

Estreia dos pernambucanos

Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport são os representantes pernambucanos na Copinha. O primeiro a entrar em campo será a Fênix que joga nesta quarta-feira (3) contra o Avaí.

Santa Cruz e Sport estreiam na quinta-feira (4) contra Rio Branco e Cruzeiro de Arapiraca, respectivamente. Os jovens do Náutico jogam pela primeira vez na sexta-feira (5) contra o Trindade.

Confira todos os jogos dos representantes locais na fase de grupos clicando aqui.



