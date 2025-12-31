A- A+

CIRURGIA Coração de Roberto Carlos: o que se sabe sobre a cirurgia feita às pressas pelo ex-jogador Ex-lateral foi submetido a procedimento após exames e permanece internado

O ex-lateral Roberto Carlos foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência após exames médicos identificarem um problema no funcionamento do coração. Aos 52 anos, o pentacampeão mundial com a seleção brasileira está internado em um hospital de São Paulo, onde permanece em observação, mas fora de perigo.

Entenda: Pentacampeão, ex-lateral Roberto Carlos enfrenta complicações em cirurgia no coração, diz jornal espanhol

De acordo com informações publicadas pelo jornal espanhol “AS” e confirmadas pela agência EFE, Roberto Carlos procurou atendimento médico inicialmente para investigar um problema na perna. Durante os exames, foi detectado um pequeno coágulo sanguíneo, o que levou os médicos a aprofundarem a avaliação clínica.

Uma ressonância magnética de corpo inteiro indicou uma anomalia no funcionamento do coração, motivando a internação imediata e a realização de um procedimento de cateterismo. A intervenção, que inicialmente estava prevista para durar cerca de 40 minutos, acabou se estendendo por quase três horas, mais do que o esperado, em razão de intercorrências durante a cirurgia. Apesar disso, o procedimento foi considerado bem-sucedido pela equipe médica.

Por meio de seus representantes, Roberto Carlos enviou uma breve mensagem ao jornal espanhol após a cirurgia dizendo: "Estou bem agora".

Segundo as publicações espanholas, o ex-jogador permanecerá internado por pelo menos 48 horas, sob observação, para acompanhamento da evolução clínica.

Este foi o segundo episódio de saúde enfrentado por Roberto Carlos em 2025. Em abril, ele precisou adiar uma viagem ao Nepal, onde participaria de compromissos relacionados à Nepal Super League. Na ocasião, a organização do evento informou que o brasileiro havia sofrido uma “doença súbita”. A visita acabou sendo remarcada, e o ex-lateral chegou a Katmandu alguns dias depois, acompanhando normalmente as finais da competição.

Considerado um dos maiores laterais da história do futebol, Roberto Carlos foi campeão da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira. Pelo Real Madrid, clube que defendeu por 11 temporadas, conquistou três edições da Liga dos Campeões da Europa e quatro títulos do Campeonato Espanhol. Atualmente, atua como embaixador do clube espanhol.

Veja também