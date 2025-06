Coração em dia: corredor celebra em Maratona do Rio a recuperação de problema cardíaco

A- A+

A Analista de Segurança da Informação, Fabiana Correia, completa neste sábado 50 anos de idade. A comemoração será no Rio de Janeiro, durante a Maratona do Rio, uma das mais famosas corridas de rua do Brasil, que iniciou as provas na última quinta, com disputas de 5km e 10km. O presente de aniversário dela é a companhia de um parceiro com quem, há quase 25 anos, divide a vida e o amor pela atividade física. Um sentimento que venceu até mesmo um problema no coração. Justo o órgão que simboliza a paixão. Tudo para realizar um sonho do marido: participar da sua primeira meia-maratona da história.





Desafio

“Eu tenho miocardiopatia hipertrófica. Descobri esse problema no coração aos 35 anos. Isso me desencorajou totalmente a fazer atividade física. Eu tinha medo que pudesse colocar minha vida em risco”, contou o policial penal Renato Pinto, de 54 anos.

“Quando eu completei 48 anos, o problema começou a ficar mais presente. Eu tive vários episódios de arritmia, fui internado seis vezes na UTI. Fiz dois procedimentos cirúrgicos através de cateterismo para tentar corrigir essa questão dos impulsos elétricos que causavam arritmia”, explicou.

Mesmo relutante, Renato aos poucos foi vencendo o medo. Começou a fazer musculação e, em seguida, deu os primeiros passos na corrida.

“A vida toda eu sonhei em correr, mas o problema cardíaco inviabilizou. Eu não tinha histórico de prática esportiva, então eu comecei caminhando na esteira. Depois corri três, cinco minutos. Entrei para Recife Runners (assessoria esportiva) ao lado da minha esposa e, no ano passado, eu fiz a minha primeira corrida de 5 km. Depois fui melhorando o condicionamento, cheguei a 10km e agora vou para minha primeira meia-maratona, com 21km”, celebrou.



Inspiração

Renato é inspiração para quem se recupera de problemas cardíacos e mantém o sonho de correr, mas não nega que também foi inspirado pela esposa.

“Ela fez cirurgia bariátrica e me incentivou a me condicionar para depois entrar nesse mundo da corrida. Claro que não faço algo à revelia do meu cardiologista. Ele tem acompanhado todo o processo. Inclusive, eu fiz exames para ver minhas taxas antes da prova. Não faria algo para colocar minha vida em risco”, reforçou.

Para Fabiana, a prática esportiva não mudou somente a saúde de ambos como também o relacionamento.

"Somos corredores há mais ou menos um ano e meio, e essa será a primeira vez que enfrentamos os 21 km. Desde que começamos a correr, fomos descobrindo juntos a alegria de cada treino, o prazer das pequenas conquistas e o quanto esse esporte transforma não só o corpo, mas também a mente e a relação. Mais do que um presente de aniversário, essa meia maratona será a celebração do amor, da parceria, da superação e da força da nossa família”, disse.

A corredora também participou da prova dos 5km ao lado da filha, Letícia Correia, de 20 anos. Futuramente, a intenção do casal é fazer o filho mais novo, Rafael Correia, 10, entrar em breve no mundo da corrida. Até lá, Renato se prepara para diversas comemorações no fim de semana.

“Estou celebrando essa nova fase da minha vida. A viagem ao Rio de Janeiro, o aniversário de Fabiana e a minha saúde”, pontuou o corredor.

Maratona

A prova dos 21km da Maratona do Rio terá largada às 6h, no Leblon, percorrendo toda a orla até o Aterro do Flamengo, atravessando o Centro Histórico e terminando nas imediações do Monumento aos Pracinhas. Na disputa dos 42km, no domingo, tanto a largada (às 5h) como a chegada serão no Aterro do Flamengo.

Veja também