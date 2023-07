A- A+

Copa do Mundo feminina Coreana de 16 anos se torna a jogadora mais jovem a disputar uma Copa do Mundo Feminina Casey Phair quebrou recorde ao entrar em campo na fase de grupos; atacante é a primeira jogadora mestiça a representar a Coreia do Sul em uma Copa

A atacante de 16 anos Casey Phair se tornou a jogadora mais nova a disputar uma Copa do Mundo Feminina ao entrar em campo nesta segunda-feira na estreia da Coreia do Sul contra a Colômbia no mundial.

O recorde pertencia à nigeriana Ifeanyi Chiejine, que disputou uma partida com 16 anos e 34 dias, em 1999. Mas aos 16 anos e 25 dias, Casey quebrou o recorde.

Neste ano, a coreana também pode se tornar a jogadora mais nova da história a marcar um gol na Copa, recorde pertencente à russa Elena Danilova, que atingiu essa marca aos 16 anos e 107 dias, em 2003.

No entanto, Casey promete surpreender além dos recordes: a atacante brilhou nas eliminatórias para a Copa Asiática Feminina Sub-17 de 2024, marcando duas vezes contra o Tajiquistão e três contra Hong Kong. Com apenas 15 anos, ela foi convocada para fazer parte da seleção coreana.



Casey nasceu nos Estados Unidos, filha de mãe coreana e pai americano, mas optou por defender a seleção asiática e se tornou a primeira jogadora mestiça a representar o país em uma Copa do Mundo, incluindo o mundial masculino.

Atualmente, ela não representa nenhum clube e treina no Players Development Academy, um programa de preparação para jovens atletas nos Estados Unidos.

