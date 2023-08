Coreia do Norte convida estrangeiros para torneio de golfe

A- A+

A Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, convidou golfistas estrangeiros para um torneio em Pyongyang, outro indício de uma possível reabertura depois que diplomatas chineses e russos compareceram a um desfile militar em julho.

O país adotou em 2020 severas restrições de entrada para lutar contra a pandemia de Covid-19, mas há cada vez mais indícios de que as autoridades podem flexibilizar os controles nas fronteiras, de acordo com analistas.

O campo de golfe da capital norte-coreana, inaugurado oficialmente em 1987, recebe "uma competição de golfistas amadores na primavera e no outono a cada ano", afirma um comunicado publicado em 2 de agosto no site do Ministério do Turismo do país.

"Os amadores estrangeiros também podem participar na competição (...) em nosso país e desenvolver amizade com os golfistas amadores coreanos", acrescenta a nota.

Outro indício de uma possível abertura da Coreia do Norte foi a confirmação de que o país participará nos Jogos Asiáticos, que acontecerão na cidade chinesa de Hangzhou em setembro.

Para An Chan-Il, um desertor que virou pesquisador e coordena o Instituto Mundial de Estudos da Coreia do Norte, Pyongyang "transformou o golfe em uma ferramenta importante para obter divisas estrangeira" e, inclusive, criou um "departamento de golfe" em uma universidade de esportes da capital.

