Coreia do Sul é "adotada" pelos mexicanos e vence República Tcheca na estreia da Copa do Mundo

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A seleção da Coreia do Sul foi "adotada" pela torcida mexicana, nesta sexta-feira, no Estádio Akron, em Jalisco, Guadalajara, e teve todo o apoio para vencer a República Tcheca, de virada, por 2 a 1, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. No outro jogo do grupo, na abertura do Mundial, na Cidade do México, os mexicanos venceram a África do Sul por 2 a 0.



O MELHOR DO JOGO

O goleiro Seunggyu, com duas grandes defesas na parte final da partida, foi o grande destaque da Coreia do Sul na estreia do Mundial, garantindo a primeira vitória na competição.

Coreia do Sul venceu a República Tcheca de virada em sua estreia na Copa do Mundo. Foto: ULISES RUIZ / AFP



PRIMEIRO TEMPO

Apesar do apoio maior das arquibancadas para a seleção sul-coreana, os tchecos buscaram impor seu bom toque de bola desde o início, empurrando o adversário para seu campo de defesa





OLÉ

Aos gritos de "olé" da torcida mexicana, a Coreia do Sul passou a tocar bastante a bola, impedindo uma pressão tcheca. E os asiáticos conseguiram o primeiro momento de perigo, aos 12 minutos, mas a finalização do craque Son bateu na zaga e foi para escanteio. Na sequência, Hanbeom cabeceou perto do travessão. Aos 14, Inbeom acertou forte de fora da área, mas Kovar fez grande defesa.



Aos poucos, o ritmo diminuiu, os erros de passes aumentaram, a marcação ficou melhor encaixada e a bola ficou mais entre as intermediárias, sem importunar os goleiros. Só aos 38, com chute distante de Son para fora que a torcida voltou a se entusiasmar



Ao 39, a Coreia do Sul roubou a Bolaño meio de campo e Son ficou livre na entrada da área, mas o disparo do principal jogador coreano mais uma vez não acertou o alvo.



A Coreia do Sul seguiu melhor até o final da primeira etapa. Apesar do domínio, os coreanos não conseguiram criar chances claras.

Son, craque sul-coreano, se lamentando após desperdiçar a chance de abrir o placar. Foto: ULISES RUIZ / AFP



SEGUNDO TEMPO

A República Tcheca tentou pressionar no início, mas aos quatro minutos o goleiro Kovar fez duas defesas no mesmo lance. Aos 11, foi a vez de Son parar mais uma vez diante de Kovar.



E mais uma vez o ditado "quem não faz toma" se fez presente no futebol. Aos 13 minutos, Coufal bateu lateral direito para área e o capitão tcheco Krejci cabeceou forte para abrir o placar.



O gol não desestabilizou os coreanos. Aos 22, Inbeom foi lançado dentro da área, deu um corte no zagueiro e bateu com categoria por cima de Kovar: 1 a 1.



Em mais um lance de bola parada, a República Checa chegou a balançar as redes mais uma vez com Soucek, mas o VAR flagrou impedimento.



E a resposta sul-coreana foi imediata. El Mance rápido pela direita, Hyeongyu apareceu no meio da zaga tcheca para desviar e decretar a virada sul-coreana, aos 35 minutos.

Elenco sul-coreano após a primeira vitória na Copa. Foto: ULISES RUIZ / AFP



O jogo ficou eletrizante e a República Tcheca quase empatou em novo lateral lançado direto para a área. Seunggyu fez grande defesa e impediu o empate.



Os tchecos se lançaram ao ataque desordenadamente nos minutos finais e Seunggyu fez mais uma grande defesa, aos 48 minutos.



SEGUNDA RODADA

As equipes voltam a jogar na próxima quinta-feira, primeiro dia da segunda rodada. Os tchecos terão pela frente os sul-africanos, enquanto os sul-coreanos encaram os mexicanos.



FICHA TÉCNICA

COREIA DO SUL 2 X 1 REPÚBLICA TCHECA

COREIA DO SUL - Seunggyu; Hanbeom, MinJae, Taeseok e Youngwoo; Gihyuk, Inbeom (Jingyu), Seungho (Jinseob), Jaesung (Heechan) e Kangin; Son (Hyeongyu). Técnico: Hong Myung- Boo.

REPÚBLICA TCHECA - Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejcí, Coufal e Zeleny; Provod (Sadilek), Soucek e Sojka (Chytil); Sulc (Chory) e Sckick (Hlosek). Técnico: Miroslav Koubek.

GOLS - Krejci aos 13, Inbeom aos 22 e Hyeongyu aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Gihyuk.

ÁRBITRO - Amin Mohamed Omar (Egito).

PÚBLICO - 44.895 torcedores.

LOCAL - Estádio Akron, em Zapopan, Jalisco (México).

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