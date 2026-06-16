Coreia do Sul rompe com imprensa após polêmica envolvendo Son Heung-min na Copa

A- A+

A seleção da Coreia do Sul decidiu interromper o contato com a imprensa do país após o vazamento de conversas privadas entre jornalistas contendo críticas a Son Heung-min, principal jogador da equipe. Entrevistas coletivas e demais atividades de mídia foram canceladas nos últimos dias.



O episódio provocou forte desgaste nos bastidores da delegação, que optou por se fechar antes da partida contra o México, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.



As críticas direcionadas a Son envolveram o período de serviço militar cumprido pelo atacante. Na Coreia do Sul, o alistamento é obrigatório, mas o jogador recebeu uma dispensa especial após conquistar os Jogos Asiáticos de 2018 com a seleção. Mesmo assim, ele realizou o treinamento militar básico e cumpriu as exigências previstas pela legislação do país.





A repercussão das mensagens causou irritação dentro da delegação De acordo com a imprensa internacional, a Federação Sul-Coreana realizou reuniões de emergência e chegou a divulgar um comunicado criticando os vazamentos e cobrando responsabilidade dos profissionais envolvidos. O texto, porém, acabou sendo retirado pouco depois.



Com o ambiente tensionado, a prioridade da equipe passou a ser exclusivamente o futebol. A Coreia do Sul tenta deixar a crise fora de campo para trás e concentrar suas atenções no duelo diante do México, confronto que encaminhará a classificação de uma das seleções para as oitavas de final do Mundial.

Veja também