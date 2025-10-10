A- A+

Amistoso Coreia do Sul x Brasil: veja onde assistir e prováveis escalações do amistoso Será o primeiro amistoso da Seleção Brasileira de olho na Copa do Mundo do próximo ano

Com o término das Eliminatórias Sul-Americanas e a classificação para mais uma Copa do Mundo garantida, o Brasil volta a entrar em campo na manhã desta sexta-feira (10).

No quinto jogo sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, no primeiro amistoso preparatório para o Mundial. Na terça-feira (14), o adversário será o Japão, às 7h30, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.

Diante dos sul-coreanos, os brasileiros encontrarão o estádio lotado. Os mais de 60 mil ingressos colocados à venda para o jogo foram esgotados em poucas horas.

Mais do que a qualidade já conhecida dos jogadores brasileiros, Ancelotti tem buscado o comprometimento daqueles que vestem a camisa da seleção.

Não à toa, às vésperas do confronto, o treinador italiano declarou que a postura apresentada perante a Coreia do Sul pode ser determinante visando à lista de convocados para o Mundial, que será disputado no Canadá, nos Estados Unidos e no México no meio do próximo ano.

"Não quero jogadores que estejam na Copa para serem os melhores do mundo, e sim para serem campeões", enfatizou o técnico.

"É uma oportunidade para a equipe melhorar a qualidade, melhorar a atitude, melhorar o convencimento que tem que ter para a Copa do Mundo", salientou Ancelotti. O treinador realizou apenas um treino com todos os 26 convocados à disposição.

Assim como foi nos resultados positivos contra Paraguai e Chile nas Eliminatórias, Ancelotti mandará um Brasil a campo com uma formação ofensiva, no 4-2-4, tendo Rodrygo, Vini Jr, Matheus Cunha e Estêvão.

O ataque, inclusive, tem recebido cobranças do treinador. Satisfeito com a zaga nos quatro primeiros compromissos sob o seu comando, o italiano espera ainda apresentações desequilibrantes dos homens de frente.

"Eu gostei muito do jogo defensivo da equipe em junho e setembro. O time defendeu bem, compacto, unido, com compromisso e intensidade. Onde devemos melhorar é no jogo com a bola. Temos que mostrar a qualidade individual que temos, e temos muita. Você pode jogar com quatro, com três, com um, com cinco (jogadores no ataque). Não muda muito", pontuou.

A última Data Fifa de 2025 será em novembro. A CBF tem acordo preliminar para os comandados de Carlo Ancelotti jogarem contra Senegal e Tunísia, em Londres e Paris, respectivamente. A confirmação, junto com as datas, deve acontecer nos próximos dias. Em março de 2026, a ideia é que os amistosos sejam disputados contra seleções do primeiro escalão europeu.

Ficha técnica

Coreia do Sul

Hyeon-woo Jo; Young-woo Seol, Han-Beom Lee, Min-jae Kim, Ju-sung Kim, Lee Tae-seok; Dong-gyeong Lee, Jin-kyu Kim, Seung-Ho Paik e Jae-sung Lee; Son. Técnico: Hong Myung-Bo.

Brasil

Bento, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Lucas Paquetá (Bruno Guimarães); Rodrygo, Vini, Matheus Cunha e Estêvão. Técnico: Carlo Ancelotti.

Local: Seoul World Cup Stadium (Seul/KOR)

Horário: 8h (de Brasília)

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (QAT)

Assistentes: Taleb Salem Al-Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh (ambos do QAT)

VAR: Khamis Mohammed Al-Marri (QAT)

Transmissão: Globo, sportv e GETV.

