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FUTEBOL Corinthians abre conversas com Fernando Diniz e está otimista no acerto para substituir Dorival A diretoria corintiana corre contra o tempo para definir a situação do novo treinador

O Corinthians abriu conversas para contratar Fernando Diniz como novo treinador do time principal. A diretoria definiu o técnico de 52 anos como prioridade e quer definir o negócio ainda nesta segunda-feira. Há otimismo entre as partes para um acordo.



A diretoria corintiana corre contra o tempo para definir a situação do novo treinador. O desejo da cúpula alvinegra é de que o comandante já esteja à beira do gramado no duelo com o Platense, quinta-feira, na Argentina, pela Copa Libertadores.



Pesa a favor de Diniz o fato de o treinador estar livre no mercado desde a saída do Vasco, no mês passado - ele era o técnico da equipe cruzmaltina no vice da Copa do Brasil para os paulistas, em 2025. O treinador cresceu na zona leste de São Paulo, onde fica a sede do clube, e defendeu o Corinthians na época em que atuava como jogador.

Leia também • Quem será o próximo técnico do Corinthians? Veja nomes disponíveis e sondados • Os fatores que pesaram na queda de Dorival do Corinthians 64 dias após título contra o Flamengo • Martínez ataca Dorival após Corinthians demitir o treinador: "Saí do time por tua causa" Como treinador, Diniz ganhou notoriedade ao levar o modesto Audax ao vice-campeonato do Paulistão, em 2016. Ele também passou por Athletico Paranaense, São Paulo e Cruzeiro. Seu melhor trabalho foi à frente do Fluminense, quando levou o tricolor carioca ao título inédito da Libertadores, em 2023, mesmo ano em que trabalhou interinamente na seleção brasileira. O Corinthians demitiu Dorival Júnior neste domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena. Foi a nona partida consecutiva sem vitória da equipe na temporada. No Brasileirão, o Corinthians ocupa o 16º e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos. Após o jogo com o Platense pela Libertadores, a equipe faz clássico com o Palmeiras, domingo, em Itaquera.

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