Corinthians acerta com Fernando Diniz para a vaga de Dorival Júnior

A- A+

O Corinthians chegou nesta segunda-feira a um acordo com o técnico Fernando Diniz, que vai assinar contrato até o final de 2026. Ele chega para assumir a vaga de Dorival Júnior, demitido após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, na Neo Química Arena, em jogo válido pelo Brasileirão.



Aos 52 anos, Diniz estava livre no mercado desde fevereiro, quando foi demitido pelo Vasco. Em 2025, ele levou o time cruzmaltino à final da Copa do Brasil, perdendo o título na final justamente para o Corinthians de Dorival.



Diniz despontou como treinador em 2016, após levar o modesto Audax ao vice-campeonato do Paulistão com um estilo próprio, marcado pela posse de bola e construção de jogo apoiado em trocas de passes desde a defesa, estilo que o caracterizou ao longo de seus trabalhos.

Veja também