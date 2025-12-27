A- A+

Aquisição Corinthians acerta com Marcelo Paz para o lugar de Fabinho Soldado como executivo de futebol As partes já trocaram minutas de contrato, que será de um ano, até dezembro de 2026. O anúncio só será feito após a oficialização do negócio

Marcelo Paz será o novo executivo de futebol do Corinthians. O dirigente vai deixar o cargo de CEO do Fortaleza e assumir a vaga deixada por Fabinho Soldado. As partes já trocaram minutas de contrato, que será de um ano, até dezembro de 2026. O anúncio só será feito após a oficialização do negócio.

Paz presidiu o Fortaleza entre 2017 e 2023 e assumiu como CEO depois que o clube virou SAF. Ele é também o presidente da Liga Forte União (LFU), bloco que negocia direitos de transmissão de partes dos clubes brasileiros, incluindo o Corinthians.



Ainda que o 2025 do Fortaleza tenha sido marcado pelo rebaixamento, Paz foi quem esteve na condução da reconstrução do clube. Com ele, o time foi da Série C à Libertadores e até disputou a final da Sul-Americana em 2023.



O Corinthians já havia demonstrado interesse em Paz anteriormente. O clube consultou o executivo em 2024, para assumir o posto de CEO na gestão Augusto Melo. Entretanto, o dirigente recusou o convite.



O nome de Marcelo Paz voltou à tona depois de uma negociação frustrada com Bruno Spindel. O ex-dirigente do Flamengo afirmou não ter recebido o contrato para assinatura após aceitar a proposta do clube paulista e, diante da falta de avanço, decidiu encerrar as conversas.



Fabinho Soldado, que ocupava o cargo até o fim da temporada, deixou o clube. Havia uma pressão de conselheiros sobre o presidente Osmar Stábile para que o dirigente não continuasse como executivo corintiano.

Soldado havia sido contratado ainda na gestão de Augusto Melo, que sofreu impeachment em 2025. Ele foi mantido após o afastamento do então presidente e tinha como trunfo o bom relacionamento com jogadores e comissão técnica.



Depois da conquista da Copa do Brasil, ainda no gramado do Maracanã, o agora ex-dirigente da equipe alvinegra falou em tom de despedida e mostrou incômodo com situação política do clube.



"Parece que o profissionalismo ainda é algo que incomoda. Eu acho que a palavra certa é essa, acho que o profissionalismo ainda incomoda. Enquanto o mundo está, todos os outros clubes, você olha a prática dos grandes clubes que estão aí liderando os campeonatos, cada vez mais investindo em profissionalismo, em profissionais, capacitando, tecnologia, melhorando o CT", disse Fabinho.



Dias depois, ele publicou um vídeo, em tom menos belicoso. Na publicação, Soldado agradece ao Corinthians e cita o presidente Osmar Stábile. Ele deve ser anunciado em breve pelo Internacional como executivo do clube gaúcho.

