Rescisão Corinthians acerta rescisão com Fagner e projeta economia de R$ 8 milhões A avaliação é de que o desfecho do negócio foi muito bom para o clube, levando em conta a atual situação financeira e a prioridade de corte de gastos, prevista no orçamento deste ano

O lateral-direito Fagner chegou a um acordo para rescindir contrato com o Corinthians, clube com o qual tinha vínculo até o final de 2026, e está livre para assinar com o Cruzeiro, após defender o clube mineiro por empréstimo em 2025. A diretoria alvinegra optou pela rescisão porque se livra do acumulo de vencimentos na casa dos R$ 8 milhões a serem pagos ao atleta, conforme informado inicialmente pela CNN e confirmado pelo Estadão.

A avaliação interna é de que o desfecho do negócio foi muito bom para o clube, levando em conta a atual situação financeira alvinegra e a prioridade de corte de gastos, prevista no orçamento deste ano.



Um dos objetivos da diretoria é diminuir de R$ 435 milhões para R$ 354 milhões - aproximadamente 18,6% - os gastos com a folha de pagamento do futebol profissional (direitos de imagem, encargos e benefícios). Somado a outros custos, como despesas com serviços e jogos, o corte total no futebol chegaria a R$ 90 milhões.



Também faz parte da estratégia a não renovação de contratos com atletas que já se despediram do clube. É o caso do ídolo Ángel Romero, cujo contrato se encerrou e não houve acordo para um novo vínculo, e do atacante Talles Magno, que estava emprestado pelo New York City, dos Estados Unidos.

Assim como Romero, Fagner é um jogador histórico do Corinthians e participou de uma das melhores fases dos 115 anos do clube. Formado no Terrão, profissionalizou-se em 2006, mas saiu rapidamente e passou por PSV, Vitória, Wolfsburg e Vasco.



Voltou ao Parque São Jorge em 2014 para ser duas vezes campeão brasileiro (2015 e 2017) e tricampeão paulista (2017, 2018 e 2019). Após um período de desgaste, foi emprestado ao Cruzeiro no início de 2025. Fagner é o sétimo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, com 578 jogos.

