Mercado da bola Corinthians admite possibilidade de perder Cássio; Grêmio monitora futuro do goleiro Ídolo corinthiano foi revelado nas categorias de base do Tricolor gaúcho

O Corinthians considera a hipótese de negociar o goleiro Cássio como parte da reformulação para 2024, não descartando uma eventual transferência do capitão em caso de proposta atrativa, uma vez que seu contrato se estende até o final de 2024. Tanto o presidente Augusto Melo quanto o técnico Mano Menezes, embora desejem contar com Cássio, reconhecem a ponderação do jogador de 36 anos em explorar novas oportunidades após uma temporada desafiadora.

No último sábado (2), após a derrota para o Internacional por 2 a 1, Cássio, ciente do interesse gremista, expressou incerteza sobre sua permanência, alertando a diretoria corintiana.



“Não sei (se vou ficar), tenho contrato. Geralmente fala de sair quando tem proposta, não sei se tem, tenho contrato com o Corinthians. Futebol não dá para cravar nada, vem demonstrando que nada é certo. Quero terminar a temporada, a última partida, ficar perto da minha família porque foi um ano difícil, várias situações, ano de eleição, conturbado, com todo o respeito pelo Corinthians, já vivi anos de eleição, mas esse ano foi mais conturbado”, relatou o goleiro.

A presença de Carlos Miguel, de 25 anos, como goleiro reserva, aliada ao retorno de Ivan do empréstimo do Vasco, ameniza a preocupação com a possível saída de Cássio. Enquanto isso, o Grêmio, clube que revelou Cássio, monitora a situação, sendo o favorito do técnico Renato Gaúcho, cuja renovação ainda não foi confirmada. A informação é do GE.

Nas próximas semanas, o presidente Augusto Melo planeja discutir com Cássio e seus representantes para entender seus planos reais para 2024, deixando aberta a possibilidade de renovação do contrato se houver interesse mútuo.

