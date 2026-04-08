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FUTEBOL

Corinthians amplia reformulação e demite gerente de futebol que servia de tradutor para Memphis

A mudança no departamento acontece um dia após o anúncio de Fernando Diniz como novo treinador

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Memphis Depay, Atacante Holândes do CorinthiansMemphis Depay, Atacante Holândes do Corinthians - Foto: Reprodução/@memphisdepay

O Corinthians demitiu nesta quarta-feira, 8, o gerente de futebol Renan Bloise. O clube deve ir ao mercado e buscar um novo profissional para a vaga.

Renan Bloise chegou ao clube em 2024, após trabalho no Flamengo, para compor o departamento de análise de mercado. Ele ganhou força com Fabinho Soldado no comando do futebol corintiano e foi promovida a gerente na temporada seguinte, sendo mantido no cargo mesmo após a saída do executivo no fim do ano passado. A função atualmente é exercida por Marcelo Paz.

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No dia-dia, Renan mantinha uma relação próxima aos atletas e servia até mesmo como tradutor para Memphis Depay, assim como também para o recém chegado Jesse Lingard, ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesa.

Estadão apurou que a decisão pela demissão de Bloise partiu do presidente Osmar Stábile. A cúpula alvinegra estava pressionada internamente por mudanças na estrutura do futebol, especialmente após a sequência negativa de nova jogos sem vitória que culminou com a saída de Dorival.

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