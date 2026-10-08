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ESPORTES Corinthians anuncia demissão do técnico Fernando Diniz após sete derrotas seguidas Time paulista perdeu a sétima partida seguida

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (7) a demissão do técnico Fernando Diniz, minutos depois de perder por 2 a 1 para o Internacional, em Porto Alegre, e sofrer a sétima derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro.

Diniz, ex-técnico da seleção brasileira e campeão da Copa Libertadores em 2023 pelo Fluminense, foi contratado pelo Corinthians no início de abril para substituir Dorival Júnior.

"O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, sua comissão técnica também deixa o clube", divulgou o Timão em um comunicado.

Com a sua chegada, o time paulista havia emplacado uma sequência de sete jogos sem perder, somando Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, chegando inclusive a garantir a classificação para as oitavas de final do torneio continental.

No entanto, a equipe caiu de rendimento após a pausa para a Copa do Mundo, e os resultados não voltaram a ser favoráveis.

Na Libertadores, o Corinthians foi eliminado em casa nas quartas de final ao perder por 1 a 0 no jogo de volta para o Estudiantes de La Plata, da Argentina, enquanto na Copa do Brasil caiu nas oitavas de final diante do Internacional de Porto Alegre.

A sequência de sete derrotas consecutivas no campeonato esgotou a paciência da diretoria, que optou por demitir o técnico de 52 anos.

Ao todo, Diniz comandou o Corinthians em 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas.

O Timão é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos em 29 rodadas, apenas um a mais que o Inter, o primeiro time na zona de descenso.

O próximo jogo do Corinthians será no domingo, quando enfrentará fora de casa seu rival Palmeiras, segundo colocado na tabela.

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