Futebol Corinthians anuncia demissão do técnico Mano Menezes O auxiliar Thiago Kosloski comandará o treinamento do dia no Parque São Jorge enquanto um novo nome não é anunciado

O técnico Mano Menezes não suportou o péssimo início de temporada e foi demitido do comando do Corinthians. A equipe paulista anunciou, na tarde desta segunda-feira, a demissão do treinador de 61 anos.



Mano foi contratado em setembro do ano passado para suceder Vanderlei Luxemburgo. O auxiliar Thiago Kosloski comandará o treinamento do dia no Parque São Jorge.

