Futebol Corinthians anuncia demissão do técnico Ramón Díaz Técnico comandou o clube em 59 partidas, com 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas

O argentino Ramón Díaz não é mais o técnico do Corinthians. Nesta quinta-feira (17), o clube comunicou oficialmente a saída do profissional que comandou a equipe paulista em 59 jogos, com com 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, alcançando o título do Campeonato Paulista.

Com a saída de Díaz, o nome de Dorival Júnior, ex-técnico da Seleção Brasileira, ganha força para assumir o Corinthians.

Confira, na íntegra, a nota publicada pelo Corinthians:



Nesta quinta-feira (17), o Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Ramón Díaz do cargo de técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Díaz, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do preparador físico Diego Pereira.

Díaz chegou ao Corinthians em julho do ano passado e conquistou o Campeonato Paulista de 2025 pelo Timão.

A diretoria de futebol agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao clube e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

O Corinthians, por meio do seu executivo de futebol Fabinho Soldado, não fez contato com nenhum outro treinador antes da decisão pela saída de Ramón Díaz.

Orlando Ribeiro, técnico do sub-20 do Corinthians, comandará o treino do elenco principal nesta sexta-feira (18).

