Corinthians anuncia Fernando Diniz como novo técnico

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O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (6) a chegada de Fernando Diniz como seu novo técnico para a temporada. O treinador chega um dia após a demissão de Dorival Júnior.

— Intensidade e amor incondicional. É assim que a Fiel vive o Corinthians. Muito mais do que os 90 minutos do jogo, os 35 milhões de corintianos espalhados pelo mundo, doam as suas vidas pelo Corinthians. Aqui a loucura transcende o jogo. E para mim, o jogo tem que ser vivido, exatamente como a fiel gosta: emoção, raça, intensidade e coragem. Meu coração já pulsa no mesmo ritmo da fiel na arquibanca. Estou pronto. Isso é corinthianismo — disse o treinador, no vídeo de anúncio.

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