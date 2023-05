Corinthians anuncia Vanderlei Luxemburgo como novo técnico

A- A+

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a contratação do treinador Vanderlei Luxemburgo, após a polêmica e fugaz passagem de Cuca.

O ex-técnico da seleção brasileira e do Real Madrid assinou contrato até 31 de dezembro de 2023, informou o Timão em um comunicado.

Luxemburgo, de 70 anos, tentará acalmar as águas do time paulista, em turbulência após a passagem efêmera de uma semana de Cuca.

Cuca pediu demissão na sexta-feira sob pressão de torcedores, da mídia e da equipe feminina devido a uma condenação contra ele por um crime sexual contra uma menor de 13 anos, em 1987.

A crise na contratação do ex-treinador do Atlético-MG agravou a instabilidade recente do Corinthians, que até o momento este ano teve três técnicos titulares (Fernando Lázaro, Cuca e agora Luxemburgo).

Com dificuldades financeiras, o Timão optou por um experiente treinador que teve duas passagens anteriores de sucesso pelo clube: em 1998 quando conquistou o bicampeonato brasileiro e em 2001 quando venceu o Campeonato Paulista.

O treinador foi campeão da Copa América com a seleção brasileira no Paraguai, em 1999.

O último time comandado por Luxemburgo foi o Cruzeiro, a quem o técnico salvou da queda para a terceira divisão em 2021.

'Luxa' treinou o Corinthians nesta segunda-feira, dois dias depois de perder o clássico paulista por 2 a 1 para o Palmeiras, revés que o deixou na zona de rebaixamento, com três pontos em três jogos.

Além do campeonato brasileiro, o time paulista disputa a fase de grupos da Copa Libertadores (é atualmente segundo colocado do Grupo E, com três pontos em dois jogos) e as oitavas de final da Copa do Brasil.

Luxemburgo estreia nesta terça-feira no jogo da Libertadores contra o Independiente del Valle, em São Paulo.

