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libertadores Corinthians avança às oitavas da Libertadores após empate (1-1) entre Platense e Peñarol no Grupo E O time paulista já havia feito a sua parte na quarta-feira, em Bogotá, ao empatar em 1 a 1 com o Independiente Santa Fe

O Corinthians, líder do Grupo E, se classificou nesta quinta-feira (7) para as oitavas de final da Copa Libertadores de 2026, após o empate em 1 a 1 entre Platense e Peñarol em Vicente López, pela 4ª rodada, um resultado que garantiu sua passagem antecipada para a próxima fase.

O time paulista já havia feito a sua parte na quarta-feira, em Bogotá, ao empatar em 1 a 1 com o Independiente Santa Fe.

Com dez pontos garantidos, o Timão assegurou a primeira vaga do grupo, já que 'El Cardenal' colombiano e o 'Carbonero' uruguaio, ambos com dois pontos, não têm mais chances matemáticas de alcançá-lo nas duas rodadas restantes.

O Platense, fazendo sua histórica estreia no principal torneio de clubes da Conmebol, ocupa atualmente a segunda posição do grupo, com sete pontos.

O Corinthians segue invicto na fase de grupos, somando três vitórias e um empate em uma campanha que ganhou um novo rumo sob a orientação do técnico Fernando Diniz.

Diniz, que conduziu o Fluminense ao seu primeiro título da Libertadores em 2023, assumiu o comando do Timão no início de abril e reacendeu a esperança da torcida corintiana de que o clube possa erguer novamente o troféu continental, um feito alcançado apenas uma vez, em 2012.

"Vai, Corinthians! Até o final", declarou Diniz como incentivo após o empate na capital colombiana. "Foi mais um jogo com cara da instituição, cara de corintiano mesmo", acrescentou.

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