A- A+

Futebol Corinthians bate Cruzeiro no Mineirão e larga na frente na semifinal da Copa do Brasil Nesta quarta-feira (10), Alvinegro paulista quebrou favoritismo e venceu com gol de Memphis Depay

No primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil 2025 deu Corinthians. Nesta quarta-feira (10), no Mineirão, o Alvinegro venceu o Cruzeiro pelo placar de 1x0, com gol de Memphis Depay, saindo na frente da disputa.

Mesmo jogando fora de casa, foi o Corinthians que se lançou ao ataque e implementou uma verdadeira blitz nos minutos iniciais. O time paulista começou empilhando algumas oportunidades perigosas e obrigou o goleiro Cássio, do Cruzeiro, a salvar a Raposa em pelo menos duas oportunidades.

Só depois dos 15 minutos que o time mandante passou a entrar no jogo e chegou a assustar em jogadas de Matheus Pereira e Kaio Jorge, atletas que apresentavam melhor refino técnico para produzir jogadas individuais.

Mas foi justamente nesse cenário que o Corinthians conseguiu encontrar seu gol. Aos 22 minutos, Carrillo cruzou na cabeça de Yuri Alberto, o camisa 9 alvinegro escorou para a entrada da pequena área, onde encontrou Memphis Depay, que tentou duas vezes até empurrar para o gol vazio e abriu o placar.

Voltando do intervalo, o Cruzeiro precisou se lançar ao ataque e prontamente levou perigo, mas acabou parando no goleiro Hugo Souza. Por outro lado, o Alvinegro paulista rapidamente mostrou que a estratégia agora era jogar no contra-ataque e abusar da velocidade de Memphis e Yuri Alberto.

Com o adiantar do cronômetro, apesar da maior posse de bola e domínio territorial, o time mineiro só conseguia levar perigo em bolas paradas ou alçadas na área.

Defendendo bem a área, o Corinthians só permitiu mais uma boa oportunidade, quando já nos acréscimos, em jogada ensaiada que o lateral William encontrou o zagueiro Fabrício Bruno no alto, mas a cabeçada foi por cima e o placar foi fechado.

Com a vitória no Mineirão por 1x0, agora o Corinthians precisa de apenas um empate para garantir uma vaga na finalíssima. O jogo de volta acontece neste domingo (14), a partir das 18h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Veja também