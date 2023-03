A- A+

FUTEBOL NACIONAL Corinthians cai para o Ituano, Hulk se revolta e Volta Redonda vence o Flu: zebras do fim de semana Bahia, Cruzeiro e Coritiba também foram derrotados, no sábado

Não foi um final de semana fácil para os favoritos que iniciaram as disputas das fases finais dos estaduais ao redor do Brasil. Neste domingo, as zebras passearam no Paulista, no Mineiro e no Carioca, com vitórias de Ituano, Athletic e Volta Redonda sobre Corinthians — que acabou eliminado —, Atlético-MG e Fluminense. No sábado, o Cruzeiro, Bahia e Coritiba também foram surpreendidos em seus compromissos pelos estaduais. Confira os principais resultados do final de semana:

Volta Redonda vence o Fluminense

No Carioca, o Volta Redonda mostrou que não chegou por acaso à semifinais. Na primeira partida contra o Fluminense, em casa, a equipe teve boa atuação para surpreender os comandados de Fernando Diniz e vencer por 2 a 1, com gols de Pedrinho e Lelê — atacante que já está acertado com o tricolor para a sequência da temporada.

Com a vantagem do empate, o Fluminense precisa vencer o Voltaço por pelo menos um gol de diferença no próximo sábado para se classificar.

Corinthians eliminado pelo Ituano

Neste domingo, a equipe de Itu eliminou os comandados de Fernando Lázaro nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal. O lateral-direito Raí Ramos abriu o placar com um golaço chutando de muito longe, que desviou em Fábio Santos e surpreendeu Cássio. Ainda no primeiro tempo, o Corinthians igualou com Paulinho, que voltou a ser titular e completou de cabeça cruzamento de Adson.

Nos pênaltis, Fábio Santos, Gil e Fagner erraram pelo Timão. Raí Ramos e Mário Sérgio também desperdiçaram pelo Ituano, mas Felipe Saraiva converteu a cobrança decisiva: 7 a 6. Agora, a equipe pega o Palmeiras, que venceu o São Bernardo por 1 a 0 no sábado.



Hulk provoca Sassá e critica jogadores do Athletic em derrota do Atlético-MG

Também nesta tarde, no Mineiro, o Athletic, de São João Del Rei, surpreendeu o Atlético-MG no primeiro jogo da semifinal, em casa. A vitória por 1 a 0 veio com gol de pênalti de Jonathan, ainda no primeiro tempo.

De olho na Libertadores, o técnico Eduardo Coudet escalou reservas, mas colocou titulares em campo no decorrer da partida. O atacante Hulk, um dos que entrou, acertou a trave em cobrança de pênalti no segundo tempo. Após a partida, ele reclamou da arbitragem e criticou os adversários.

— Tem muitos moleques que não vão conseguir sair daqui, que têm cabeça pequenininha e acham que são grandes jogadores. Eu falei para o cara: 'Eu não bati no seu rosto, não precisa disso', depois vem querer crescer e mandar eu tomar naquele canto? Eu nem sei o nome do menino, com todo respeito, mas existe a hierarquia, tem que respeitar, se não respeitar não vai sair para lugar nenhum.

O atacante também devolveu provocação ao atacante Sassá, ex-Cruzeiro, que fez sinal lembrando a goleada por 6 a 1 do rival (em 2011) para a torcida do Atlético.

— Teve um ali que jogou no Cruzeiro, não sei o nome dele.Tem nada a ver com a conversa e veio mandar eu baixar a bola. Mandar eu baixar a bola? Na moral. Qual o nome dele? Sassá, vê meus vídeos depois e olha minha história.

Cruzeiro volta a perder para o América-MG

No papel, o Cruzeiro chegava ao clássico deste sábado como favorito por toda a história na competição, mas a prática colocou o América-MG, que já havia vencido o rival na primeira fase (quando terminou com melhor campanha que o rival), mais perto da decisão do Mineiro. No primeiro jogo da semifinal, o Coelho venceu por 2 a 0 na Arena do Jacaré, com gols Aloísio e Juninho, aumentando o momento de instabilidade na Toca da Raposa.

Coritiba está fora do Paranaense

No segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense, no sábado, o Coritiba não conseguiu reverter o 3 a 1 imposto pelo Cascavel no jogo de ida. O empate em 0 a 0 eliminou o Coxa, atual campeão, da competição.

Itabuna surpreende o Bahia

Mesmo com a entrada dos investimentos do Grupo City, o Bahia não vive o melhor dos inícios de temporada, um mau momento que se estendeu à semifinal do Campeonato Baiano. No sábado, o tricolor foi surpreendido pelo Itabuna, fora de casa: 1 a 0, gol de Jan Pieter. A volta é no próximo sábado, na Arena Fonte Nova.

