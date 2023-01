A- A+

Copinha Corinthians derrota Comercial-SP e será o próximo adversário do Sport na Copinha As equipes vão se enfrentar neste sábado (14)

O Corinthians derrotou o Comercial-SP por 1 a 0, na última quinta-feira (12) e será o adversário do Sport na terceira fase da Copinha. No mesmo dia, a equipe pernambucana eliminou o Zumbi-AL.

A vitória corinthiana foi no sufoco. O Comercial teve boas oportunidades na partida, mas parou na grande atuação do goleiro Kauê. O gol que garantiu a classificação saiu nos acréscimos do segundo tempo e foi marcado por Wesley.

Sport e Corinthians se enfrentam neste sábado (14), às 19h30, rm Araraquara. O Timão é o maior vencedor da Copinha com dez títulos, enquanto a melhor campanha do Leão foi chegar às quartas de final (1997 e 2016).

