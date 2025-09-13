Corinthians e Cruzeiro decidem campeão brasileiro feminino de 2025

A- A+

O campeão brasileiro feminino de futebol em 2025 será conhecido no próximo domingo (14). A partir das 10h30 (horário de Brasília), Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da grande final. A TV Brasil transmite o duelo ao vivo, com o pré-jogo iniciando às 10h.

As equipes empataram a partida de ida, no último domingo (7), por 2 a 2, na Arena Independência, em Belo Horizonte. A lateral Gi Fernandes abriu para as Brabas e a atacante Marília deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, a meia Gabi Zanotti recolocou o Timão à frente, mas a lateral Isabela evitou a derrota das Cabulosas. Uma vitória simples, para qualquer um dos lados, garante o título. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Atual pentacampeão, o Corinthians tenta emplacar o sexto título consecutivo e o sétimo na história. As alvinegras disputam a nona final seguida de Brasileirão. Em todas, a equipe paulista foi mandante do jogo decisivo. Apenas na primeira, em 2017, contra o Santos, o time perdeu a partida de ida. Contando a edição deste ano, é a quarta vez que elas chegam à finalíssima em igualdade. Em 2019, o Timão caiu nos pênaltis para a Ferroviária. Em 2020, 2022 e 2023, as Brabas venceram na volta, respectivamente, contra Avaí/Kindermann, Internacional e Guerreiras Grenás.

O Cruzeiro busca um título inédito. A equipe mineira chegou à elite do Brasileirão em 2020, graças ao vice da Série A2 (segunda divisão) no ano anterior. Até 2022, a melhor campanha era um décimo lugar na temporada de estreia. Em 2023, o time celeste alcançou pela primeira vez o mata-mata e caiu nas quartas de final justamente para o Corinthians. Desta vez, a Raposa foi a líder da primeira fase, com 36 pontos, dois a mais que o Timão. Nas quartas de final, superou o Red Bull Bragantino. Depois bateu o Palmeiras. Na soma da pontuação das fases, porém, as Cabulosas acabaram ultrapassadas pelas Brabas, que ficaram com o mando da volta.

A campanha histórica do Cruzeiro no Brasileirão tem sido marcada pelo crescente apoio da torcida. Na semifinal, cerca de 13,5 mil torcedores foram ao Independência apoiar as mineiras contra o Palmeiras, um recorde em jogos disputados em Minas Gerais. Marca que foi batida pelos mais de 19 mil presentes no duelo de ida com o Corinthians. O Timão, por sua vez, ostenta o maior público em uma partida de clubes no Brasil: 44.529 pessoas na final do último Brasileirão, diante do São Paulo.

Vantagem paulista

O retrospecto entre Corinthians e Cruzeiro no futebol de mulheres é favorável às paulistas. Em 12 jogos, são nove vitórias alvinegras, dois empates e uma derrota. O único triunfo mineiro foi um 7 a 2 histórico no Brasileirão do ano passado, a maior goleada já sofrida pelas Brabas. O Timão, por sua vez, é dono do resultado mais elástico do duelo: 7 a 1, em 2023.

Está é a segunda vez que os dois times decidem um título. No ano passado, Corinthians e Cruzeiro fizeram a final da Supercopa Feminina, também na Neo Química Arena. O Timão venceu por 1 a 0, gol da meia Duda Sampaio, ex-jogadora das Cabulosas. Em 2025, as equipes se encontraram nas semifinais do mesmo torneio e novamente com triunfo do Alvinegro por 1 a 0, desta vez no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). A atacante Vic Albuquerque balançou as redes.



Recentemente, paulistas e mineiras também jogaram pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), terminou empatado em 1 a 1 (Vic marcou para as Brabas e Isabela fez o gol das Cabulosas). Nos pênaltis, o Timão levou a melhor com brilho da goleira Nicole, que defendeu a cobrança da atacante Byanca Brasil.

Prováveis times

O Corinthians não tem desfalques. O técnico Lucas Piccinato, se repetir a formação do jogo de ida, escalará o Timão com Nicole; Thaís Ferreira, Mariza e Érika; Gi Fernandes, Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gabi Zanotti e Tamires; Jaqueline e Vic Albuquerque. Além de artilheira alvinegra no ano, com 12 gols, Vic é a segunda jogadora do elenco com mais assistências (seis) na temporada, com 18 participações nos 82 gols das Brabas em 2025.



No Cruzeiro seguem como desfalques a lateral Giovanna Oliveira (edema ósseo no joelho direito), a zagueira Layza (entorse no tornozelo esquerdo) e a atacante Fabiola Sandoval (cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo). No jogo anterior, o técnico Jonas Urias surpreendeu ao iniciar com Letícia Ferreira (artilheira da equipe no Brasileirão, com nove gols) no banco. Caso mantenha o time do Independência, a escalação terá Camila Rodrigues; Isa Haas, Paloma Maciel e Vitória Calhau; Isabela; Lorena Bedoya, Pri Back e Gisseli; Marília, Vanessinha e Byanca Brasil.

