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FUTEBOL FEMININO

Corinthians e Cruzeiro farão final brasileira da Libertadores Feminina

Bravas eliminaram o Santa Fe nas semis e as Cabulosas, o Olimpia

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Atacante do Cruzeiro Byanaca Brasil comemora após classificação à final da Libertadores FemininaAtacante do Cruzeiro Byanaca Brasil comemora após classificação à final da Libertadores Feminina - Foto: Rodrigo Buendía/AFP

O supercampeão Corinthians e o estreante Cruzeiro disputarão, no sábado, a final da Copa Libertadores Feminina de 2026, realizada em Quito, após vencerem, nesta quarta-feira (28), o Independiente Santa Fe e o Olimpia, respectivamente, nas semifinais.

As 'Bravas', atuais campeãs e detentoras de seis títulos do torneio continental, confirmaram seu favoritismo ao derrotar por 2 a 1 o aguerrido Santa Fe, da Colômbia.

Foi uma "partida duríssima, muito diferente do que foi a fase de grupos", reconheceu a treinadora do Corinthians, Emily Lima.

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No segundo confronto das semifinais, o estreante Cruzeiro saiu na frente com um gol de Marília, aos 50 minutos, contra a equipe paraguaia.

O Corinthians buscará seu quarto título consecutivo, e o sétimo no total, da Libertadores Feminina, competição da qual é o maior vencedor.

A equipe paulista chegou às semifinais após golear o Independiente del Valle, anfitrião do torneio, por 5 a 0 nas quartas de final, além de ter liderado o Grupo A com três vitórias em três jogos.

Até o momento, a equipe soma 21 gols marcados e apenas dois sofridos em cinco partidas.

Por sua vez, as 'Cabulosas' também chegam à final da competição invictas. Elas venceram o Grupo C com aproveitamento de 100% e golearam o Libertad, de Assunção, por 3 a 0 nas quartas de final, antes de superarem, nesta quarta-feira, o outro representante paraguaio.

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