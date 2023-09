A- A+

Futebol Corinthians e Fortaleza ficam no 1x1 no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana O duelo da volta será na próxima terça, no Castelão. Um novo resultado de igualdade levará a decisão para as penalidades. Quem vencer, avança para a final

Tudo igual no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Na Neo Química Arena, Corinthians e Fortaleza empataram em 1x1. O duelo da volta será na próxima terça, no Castelão. Um novo resultado de igualdade levará a decisão para as penalidades. Quem vencer, terá pela frente na final o ganhador de LDU, do Equador, e Defensa y Justicia, da Argentina.





O primeiro tempo foi marcado por muitas reclamações do Fortaleza quanto à arbitragem. Começou logo cedo quando, após escanteio, Ze Welison cabeceou para abrir o placar em Itaquera. O árbitro assinalou falta no lance, mas, após consulta ao árbitro de vídeo, validou o gol.



Nas reclamações seguintes, os cearenses não foram atendidos. Por duas vezes, o Tricolor do Pici pediu sem sucesso penalidades a favor. Antes do intervalo, ainda lamentaram o gol de empate do Corinthians, marcado por Yuri Alberto.

A etapa final foi sem grandes chances. Salvo algumas finalizações de longe, Corinthians e Fortaleza não conseguiram o segundo gol que cravaria uma vitória.

Veja também

FUTEBOL EUA: Messi dá lucro até para adversários; clube rival usará fama do craque para se promover