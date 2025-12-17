A- A+

Copa do Brasil Corinthians e Vasco ficam na igualdade no primeiro jogo da final da Copa do Brasil Em jogo truncado, equipes deixam tudo em aberto para o duelo decisivo de domingo (21), no Maracanã

Diante de 47.339 torcedores que lotaram a Neo Química Arena, Corinthians e Vasco ficaram na igualdade nos primeiros 90 minutos da final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (17). Em confronto truncado e de poucas oportunidades para ambos os lados, as equipes ficaram no 0x0, na capital paulista. A segunda e decisiva partida será disputada no domingo (21), às 18h, no Maracanã. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido nos pênaltis.

O jogo

O nervosismo tomou conta das duas equipes em Itaquera, sobretudo nos primeiros minutos da partida. Foram muitos erros de passes, principalmente por parte do Corinthians que, por jogar em casa, tentava aproveitar o apoio do torcedor para pressionar o Vasco. O Timão até teve a primeira boa chegada, aos 12, após Memphis Depay roubar bola de Cuesta. Na sequência do lance, Breno Bidon arriscou de fora, mas a bola passou ao lado direito da meta de Léo Jardim.

A resposta vascaína veio seis minutos depois. Rayan recebeu de Andrés Gómez em profundidade e tocou na saída de Hugo Souza para balançar as redes. O lance, porém, foi anulado por impedimento. A jogada animou os visitantes, que ainda assustaram em chegadas de Philippe Coutinho e Puma Rodríguez.

Com dificuldades de jogar por baixo, o Corinthians incomodava na bola aérea. Foi assim, inclusive, que o Alvinegro também viu seu tento ser invalidado. Aos 25 minutos, Rodrigo Garro cobriu falta na segunda trave, André Ramalho desviou para o meio da área e a bola sobrou para Depay mandar para as redes. Na conclusão do lance, o holandês foi flagrado em impedimento.

Segunda etapa de ritmo baixo

O segundo tempo na Neo Química Arena seguiu a mesma tônica dos 45 minutos iniciais, mas com os times sendo vencidos pelo cansaço. Sem criatividade, o Corinthians ficava encaixotado na boa marcação cruzmaltina. A equipe dirigida por Fernando Diniz, por sua vez, tentava incomodar nas rápidas transições. Coutinho, em chute travado, foi o dono da primeira boa chegada, aos 20 minutos. No lance seguinte, Cauan Barros subiu mais que todo mundo em cobrança de escanteio e carimbou a trave de Hugo Souza.

Em rara jogada construída, o Corinthians ficou no quase em finalização de Yuri Alberto defendida por Léo Jardim. No entanto, o camisa 9 foi flagrado em posição irregular, aos 35 minutos.

