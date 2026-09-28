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Futebol Corinthians está reticente com oferta da Fatal Model e aguarda posição da Esportes da Sorte Clube e patrocinadora ainda não definiram qual medida será tomada após o veto às bets

O Corinthians vê com reticência a proposta de R$ 120 milhões do site de acompanhantes Fatal Model para se tornar o novo patrocinador máster do clube. O espaço é ocupado atualmente pela Esportes da Sorte, casa de apostas cuja operação foi barrada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar, na sexta-feira (25) uma Medida Provisória (MP) que veta a atuação das bets no País.

Até a manhã desta segunda-feira (28) o Corinthians ainda não havia respondido à oferta da Fatal Model. A diretoria não quer prejudicar a boa relação com a Esportes da Sorte. Clube e patrocinadora ainda não definiram qual medida será tomada após o veto às bets. O congelamento do contrato até a definição da situação pelo Congresso Nacional, porém, não está descartado - os parlamentares têm até 120 dias para deliberar sobre o tema.

Qualquer solução a curto prazo, como um patrocínio pontual enquanto a MP estiver em vigor, depende de um entendimento entre Corinthians e Esportes da Sorte. O vínculo entre o clube e a casa de apostas foi renovado em fevereiro deste ano até 2029 e prevê o pagamento anual de R$ 150 milhões ao Corinthians.

Com uma dívida de R$ 2,8 bilhões, o Corinthians prevê um cenário desafiador sem a Esportes da Sorte, responsável por mais de 50% do total previsto no orçamento com arrecadação em patrocínios. O clube está em atraso com o pagamentos dos salários de agosto e tem valores em aberto com o elenco por direitos de imagem e bonificações.

A Fatal Model faz parte do Grupo Atlas, que também é dono da Fatal Fans, plataforma de conteúdo adulto por assinatura que mantém contrato de patrocínio de R$ 22 milhões com o Corinthians até o fim de 2027. A marca está estampada no calção da equipe masculina, na parte traseira do uniforme do basquete e na barra inferior da camisa do futsal.

A exceção é o uniforme do time de futebol feminino. A propriedade comercial é utilizada para ativação de ações relacionadas ao "Respeita as Mina", campanha institucional do clube criada em 2018 para para combater o machismo, o assédio sexual e promover a igualdade de gênero.

Antes de ser concretizada, a negociação entre Corinthians e Fatal Fans se arrastou por semanas e as conversas quase foram encerradas após a notícia repercutir de maneira negativa entre parcela dos torcedores. A diretoria do Corinthians promoveu uma reunião com líderes do elenco feminino, membros de áreas distintas do clube e representantes de coletivos ligados à instituição, que sinalizaram entendimento sobre o cenário apresentado.

À época, pesou para a negociação ser concretizada o fato de o valor oferecido ser consideravelmente acima da tabela de mercado A mesma situação ocorre agora com a Fatal Model, mas parte da diretoria acredita que a presença da marca na parte mais nobre do uniforme do time masculino não seria bem recebido pelos torcedores.

Além da oferta de patrocínio máster ao Corinthians, a Fatal Model afirma que formalizou neste domingo, 27, uma oferta de R$ 100 milhões por 12 meses ao Flamengo. O clube carioca, que tem acordo de R$ 266 milhões até 2028 com a Betano, negou a informação por meio de nota oficial.

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