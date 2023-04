Corinthians estreia na Libertadores contra Liverpool-URU; veja escalações e onde assistir

A- A+

O Corinthians finalmente estreia na Libertadores. Nesta quinta-feira (06), às 19h (horário de Brasília), o Timão visita o Liverpool-URU, em Montevidéu.

Esse vai ser o primeiro jogo oficial do Corinthians desde a eliminação para o Ituano nas quartas de final do Campeonato Paulista.

O Liverpool vai fazer seu primeiro jogo da história na fase de grupos da competição continental. O Timão está na sua 17° participação. No grupo E, o Argentino Juniors estreou com vitória diante do Independiente del Valle.

O retorno de Renato Augusto é a notícia positiva para o técnico Fernando Lázaro. Bruno Méndez (suspenso) e Caetano (lesionado) são os desfalques.

Prováveis escalações:

Liverpool-URU: Britos; Martirena, Gonzalo Pérez, Izquierdo e Samudio; Lucas Lemos, Nápoli e Marcelo Meli; Medina, Luciano Rodríguez e Rivero. Técnico: Jorge Rodrigo Bava.

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto e Fausto Vera (Adson); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Onde assistir Liverpool-URU x Corinthians?

A partida terá transmissão do Paramount+.

