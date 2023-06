Corinthians visita Independiente Del Valle pela sobrevivência na Libertadores; veja onde assistir

A- A+

O Corinthians visita o Independiente Del Valle numa partida que pode definir seu futuro na Libertadores. O confronto acontece nesta quarta-feira (7), às 19h (horário de Brasília), no estádio Banco de Guayaquil, em Quito.

O Timão é o terceiro colocado do grupo E com quatro pontos. Adversário desta noite, o Del Valle pe o vice-lider com seis pontos. Caso seja derrotado, o Corinthians está eliminado da Libertadores, porque o líder Argentinos Jrs já tem oito pontos.

O Corinthians foi derrotado na última rodada do Brasileirão para o América-MG, mas ainda vem embalado da classificação na Copa do Brasil diante do Atlético-MG.

O Del Valle vai jogar com o goleiro reserva. Titular, Moisés Ramírez foi expulso na última rodada e Kléber Pinargote será o substituto.

O Corinthians tem como grande desfalque o volante Paulinho, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo.

Prováveis escalações:

Independiente Del Valle: Pinargote; Matías Fernández, Richard Schunke, Agustín Gacía Basso e Anthony Landázuri; Pellerano, Faravelli, Jordy Alcívar e Sornoza; Michael Hoyos e Marcelo Moreno. Técnico: Martín Anselmi.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Maycon, Fausto Vera, Renato Augusto e Matheus Bidu; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Onde assistir: Paramount + (streaming).



