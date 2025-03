Corinthians ironiza Neymar após eliminar Santos sem o craque em campo: 'Sem medo'

A- A+

O Corinthians não perdeu a oportunidade de provocar Neymar depois de vencer o Santos por 2x1, na Neo Química Arena, e garantir vaga na final do Campeonato Paulista de 2025. Após o apito final, o perfil oficial do clube no X (antigo Twitter) publicou uma mensagem direta ao craque santista: "Sem medo! Fim de jogo na Neo Química Arena!", em referência à declaração do atacante antes da partida.

Na semana passada, após a classificação do Santos à semifinal, Neymar havia provocado o rival ao dizer que os corintianos tinham mais medo dele do que ele do Corinthians. "Eles têm mais medo do que eu. Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles", afirmou à época.

No entanto, o camisa 10, que se recupera de uma lesão na coxa sofrida na vitória sobre o Red Bull Bragantino, não conseguiu entrar em campo neste domingo. O craque até ficou no banco de reservas, gesticulou bastante e passou instruções aos companheiros, mas o técnico Pedro Caixinha optou por não utilizá-lo mesmo com uma substituição ainda disponível.

SEM MEDO! FIIIIIIIM DE JOGO NA NEO QUÍMICA ARENA!!!!!!!



O SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA VENCE O SANTOS E ESTÁ NA FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE !!!!!!



VAAAAAAAAAAAAAAAI, CORINTHIANS!!!!!!!!



Corinthians 2 1 Santos



Yuri Alberto

Rodrigo Garro… pic.twitter.com/gTV3VmdhsE — Corinthians (@Corinthians) March 9, 2025

Dentro de campo, o Corinthians soube aproveitar o fator casa e garantiu a vitória com gols de Yuri Alberto e Garro, enquanto Tiquinho Soares descontou para o Santos, que perdeu dois jogadores expulsos: Escobar e Zé Ivaldo. Já o atacante corintiano deixou o campo chorando após travar o pé no gramado.

O resultado levou o time alvinegro à decisão estadual, onde enfrentará Palmeiras ou São Paulo, que duelam nesta segunda-feira, às 21h35, no Allianz Parque. Com a melhor campanha do torneio, a equipe de Ramón Díaz terá o direito de decidir o título em sua arena.

A publicação corintiana rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando reações entre torcedores e jogadores. Alguns santistas defenderam Neymar, enquanto corintianos comemoraram a classificação e ironizaram a provocação anterior do atacante.



Veja também