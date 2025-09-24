A- A+

Lançamento Corinthians lança nova camisa e pode estrear a novidade contra o Flamengo na Neo Química Timão homenageia agremiações atendidas pela fornecedora de material esportivo nos anos 2000 em novo lançamento

O Corinthians está de roupa nova e o terceiro uniforme deverá ser exibido no confronto com o Flamengo, neste domingo, na Neo Química, pelo Campeonato Brasileiro.

O lançamento traz camisa e calção nas cores preta e laranja realçando também o escudo do clube. O novo fardamento tem design baseado na coleção "Total 90", que engloba outras agremiações atendidas pela fornecedora de material esportivo nos anos 2000.

A camisa traz o escudo corintiano em tom laranja no lado esquerdo do peito enquanto o logotipo da Nike aparece no lado direito.

"A nova camisa III do Timão resgata não só um elenco inesquecível, mas uma Era. A Era Total 90", divulgou a Nike em seu site oficial sobre a novidade.

Do time que foi cravado na história do Corinthians para Rodrigo Garro e Jhonson. Nova camisa III do Timão para quem é #TotalCorinthians.



A ideia de fazer a estreia da camisa contra o Flamengo é explorar a força das duas maiores torcidas e ganhar uma maior audiência. As novas peças têm previsão de lançamento para esta semana.

Esta não é a primeira vez que o time paulista lança o seu terceiro uniforme contra o Flamengo. Em 2020, os dois times se encontraram, mas o resultado foi decepcionante: goleada de 5 a 1 para os cariocas na casa corintiana.

Dois anos antes, em 2018, a equipe alvinegra voltou a usar a mesma estratégia e lançou um novo terceiro uniforme, que homenageava Ayrton Senna, para ser usado pela primeira vez em um confronto contra o rubro-negro do Rio.

Assim como em 2020, o Flamengo estragou a festa dos anfitriões e venceu o duelo na Neo Química pelo placar de 3 a 0.

