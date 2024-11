A- A+

BRASILEIRÃO Veja o que o Corinthians precisa fazer para ir à Libertadores de 2025 Após superar o Vitória no último sábado, o Corinthians assumiu a 10ª colocação no Brasileirão, com 41 pontos

Depois de se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Corinthians começa a sonhar com objetivos maiores nesta reta final da temporada. O time alvinegro, que embalou quatro vitórias seguidas na competição, coloca na mira uma vaga na Copa Libertadores de 2025.

Após superar o Vitória no último sábado, o Corinthians assumiu a 10ª colocação no Brasileirão, com 41 pontos. O título do Flamengo na Copa do Brasil aumentou uma vaga na Libertadores do ano que vem, já que o time carioca está garantido no torneio continental e ocupa atualmente o quinto lugar na tabela do Brasileiro.

Deste modo, neste momento, o sétimo colocado estaria assegurado na Libertadores de 2025. O Cruzeiro está na sétima colocação, com 47 pontos, seis acima do Corinthians.

O Campeonato Brasileiro, porém, pode ter até um G-9 para vagas na Libertadores da próxima temporada. Caso o Botafogo vença a Libertadores e o Cruzeiro seja o ganhador da Copa Sul-Americana, existe a possibilidade de abertura de um G-9, uma vez que botafoguenses e cruzeirenses, neste momento, estão entre os oito primeiros colocados no Brasileirão.

O Vasco é o time que ocupa a nona colocação, com 43 pontos. A equipe cruzmaltina está apenas dois pontos à frente do Corinthians. O G-9 também pode ocorrer caso o Atlético-MG ganhe a Libertadores e ainda termine o Brasileirão entre os oito primeiros colocados.

Se mais um time for campeão (da Libertadores ou Sul-Americana) e terminar entre os sete primeiros abre-se um G-8. O oitavo colocado do Brasileirão neste momento é o Bahia, com 46 pontos, cinco a mais que o Corinthians.

A equipe de Ramón Díaz tem mais cinco jogos para fazer no Campeonato Brasileiro: contra Cruzeiro (casa), Vasco (casa), Criciúma (fora), Bahia (casa) e Grêmio (fora).

"Estamos felizes por sairmos de uma zona complicada, o grupo agiu bem, todos no clube têm nos ajudado e os torcedores também. O objetivo nas últimas cinco partidas são os 15 pontos e terminarmos na posição que o Corinthians merece. Temos dois jogos em casa, queremos ganhar e com mais seis pontos estaremos brigando lá em cima. O objetivo é terminar o mais alto", disse Ramón Díaz após o triunfo sobre o Vitória.

