Libertadores Com time reserva, Corinthians encara Liverpool-URU na Libertadores; escalações e onde assistir A partida vale uma vaga na Sul-Americana, mas Timão prioriza o Brasileiro

Já eliminado da Libertadores, o Corinthians enfrenta o Liverpool-URU valendo uma vaga na Sul-Americana. O duelo acontece nesta quarta-feira (28), a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians teve uma campanha decepcionante na fase de grupos da Libertadores. Com apenas quatro pontos, o Timão chegou na última rodada sem chances de avançar às oitavas de final.

A partida contra o Liverpool-URU é um duelo direto pela vaga na Sul-Americana, que fica com o terceiro colocado do grupo. Os dois times têm quatro pontos, mas o Corinthians leva vantagem no saldo de gols e por isso joga pelo empate.

Argentinos Jrs, 11 pontos, e Independiente del Valle (9) também se enfrentam nesta quarta-feira (28) para definir o primeiro colocado da chave.

Priorizando o Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai escalar um time totalmente reserva na Libertadores. Cássio, Gil, Fagner, Róger Guedes e Yuri Alberto não foram relacionados.

Prováveis escalações:

Corinthians: Carlos Miguel; Rafael Ramos, Renato, Murillo e Fábio Santos; Matheus Araújo, Giuliano e Adson; Pedro, Wesley e Giovane. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Liverpool-URU: Britos; Martirena, Federico Pereira, Izquierdo e Samudio; Medina, Fabricio Díaz e Nápoli; Bentancourt, Otormín e Rivero. Técnico: Jorge Bava.

Onde assistir: TV Globo (apenas SP), ESPN e Star +.



