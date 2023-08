Corinthians manifesta pesar e solidariedade às famílias dos torcedores mortos em acidente em Minas

A- A+

Após a confirmação do acidente envolvendo o ônibus que transportava 48 torcedores do Corinthians, e que deixou sete mortos, o clube paulista se manifestou pelas redes sociais. A mensagem lamenta o ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, em Minas, e presta solidariedade aos familiares das vítimas.

O veículo estava transportando os torcedores de voltar para São Paulo após o empate de 1 a 1 entre Corinthians e Cruzeiro na noite deste sábado. As informações iniciais, ainda sendo apuradas, indicam que o motorista perdeu o controle enquanto fazia uma curva, e então se chocou contra o talude (inclinação na lateral da estrada) e tombou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras 10 pessoas ficaram presas às ferragens.

Confira a nota:

"O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas fatais do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior. O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos".

A pista no sentido São Paulo está interditada e há quatro quilômetros de congestionamento. A concessionária Arteris Fernão Dias, que administra a rodovia e está atuando na ocorrência, se solidarizou "com todas as vítimas do acidente e seus familiares", através de nota. Mais de 20 colaboradores estão trabalhando no local, segundo a Arteris. A operação conta ainda com apoio do Corpo de Bombeiros - COBOM, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, perícia e equipe da Polícia Civil.

