Corinthians não consegue 'milagre' contra Barcelona-EQU e cai pela terceira vez na pré-Libertadores

Depois de perder por 3 a 0 na altitude de Guaiaquil, Equador, o Corinthians por pouco não operou um "milagre" contra o Barcelona-EQU. O Timão venceu por 2 a 0 nesta quarta-feira e acabou eliminado na terceira fase da chamada pré-Libertadores. Com isso, passará a disputar a Sul-Americana em 2025. O confronto marcou a terceira vez que o Corinthians cai antes da fase de grupos da Libertadores.

Tolima em 2011

Em 2011, sob o comando de Tite e com as presenças de Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos, a equipe foi superada pelo Tolima-COL, que venceu por 2 a 0 o jogo de volta na Colômbia após um empate sem gols em São Paulo. Foi a primeira queda de um brasileiro na pré-Libertadores. A queda marcou a última partida de Ronaldo no Corinthians e na carreira.





Guarani em 2020

Enquanto em 2020, o Guarani-PAR virou outro algoz ao ganhar de 1 a 0 no Paraguai e levar vantagem no já extinto critério de gol marcado fora de casa na derrota por 2 a 1, em Itaquera.

Sem mais chances de conquistar o bicampeonato continental neste ano, o time de Ramón Diaz disputará a Sul-Americana e pode enfrentar rivais nacionais, como Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro e Vasco. O sorteio da fase classificatória acontecerá na próxima segunda-feira, dia 17, em Luque, no Paraguai.

Antes de estrear no Brasileiro contra o Bahia, na Fonte Nova, o Corinthians duela com o Palmeiras na final do Paulista. O primeiro jogo é no próximo domingo, no Allianz Parque, enquanto o segundo é na Neo Química, dia 27.

