Corinthians recebe Newell's Old Boys pelas oitavas da Sul-Americana; veja escalações e onde assistir

O Corinthians recebe o Newell's Old Boys (Argentina), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (1) em Itaquera, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Timão volta suas forças para a competição continental após respirar no Campeonato Brasileiro com a vitória de 3 a 1 sobre o Vasco, no último sábado (29). Este resultado levou a equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo à 14ª posição com 19 pontos, um pouco mais distante da zona do rebaixamento.

Para a partida contra o Old Boys há a possibilidade de o Corinthians entrar em campo com uma equipe alternativa. Em entrevista coletiva, Luxemburgo disse que esta é uma possibilidade para a sua equipe, que no momento se divide entre três frentes: Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-americana.

“Estou com o elenco à disposição. Estamos em três competições. Quem vai jogar? Vamos avaliar como os jogadores se recuperaram de um jogo para o outro. Todos estão à disposição. De repente posso jogar na terça com um time que não jogou a Sul-Americana, ou posso repetir, fazer uma mescla”, declarou o técnico.

Prováveis escalações:

Corinthians: Carlos Miguel, Bruno Méndez, Gil (Caetano) Murillo e Matheus Bidu; Giuliano, Maycon (Fausto Vera), Matheus Araújo; Adson (Ruan Oliveira), Biro e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz e Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza e Cristian Ferreira; Pérez Tica (Portillo), Jorge Recalde e Brian Aguirre. Técnico: Gabriel Heinze.

Onde assistir: SBT, ESPN, STAR+ e SBT Sports (Youtube).

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Corinthians e Newell”s Old Boys (Argentina) com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Campos e reportagem de Bruno Mendes.

