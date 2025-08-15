Corinthians oficializa renovação de R$ 1,3 bilhão com a Nike após 'flerte' com Adidas

A- A+

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira, 15, o acerto com a Nike para que a marca continue como patrocinador esportiva do clube até 2035. O atual contrato se encerraria ao final desta temporada e, ainda na gestão Augusto Melo, o clube negociava com a Adidas.

"A Nike vai muito além de ser nossa fornecedora. É uma parceira de muitos anos que faz parte da nossa história, que nos conhece, que está conosco nos momentos de glória e na construção da identidade que define o torcedor corintiano. Estamos muito felizes com a concretização do negócio e com o futuro da parceria", afirmou Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians.



Ao todo, como anunciado por Osmar Stabile no último mês, o Corinthians pode receber até R$ 1,3 bilhão pelo novo acordo. O contrato prevê pagamento de R$ 59 milhões por ano, praticamente o dobro do que recebia até então. Além disso, os vencimentos serão corrigidos anualmente - o que não ocorria no acordo anterior.



A projeção bilionária inclui variáveis com premiações, comercialização de produtos, entre outros pontos que não foram divulgados pelas partes. Em agosto, durante evento de inauguração do novo Terrão, Stabile pontuou que o Corinthians havia assinado o maior "contrato de camisas do futebol sul-americano". A empresa norte-americana patrocina o clube desde 2003, de forma ininterrupta.



Após ter as tratativas paralisadas no início deste ano, em meio à negociação da gestão de Augusto Melo com a Adidas, as partes retomaram as conversas após a destituição do então presidente. À época, o clube chegou a ter em mãos uma proposta superior a R$ 1 bilhão.



No contrato firmado com a Nike, estava prevista um gatilho de renovação automático com o Corinthians, caso as partes não chegassem a um acordo pela extensão contratual. Ele foi ativado em 2024, passando a vigorar até 2029.



Por isso, caso o clube optasse por seguir com Adidas, o Corinthians poderia ter de arcar com uma briga judicial com a Nike. A gestão de Augusto Melo estava disposta a bancar a decisão, o que não ocorreu assim que Stabile assumiu interinamente.



"Caminhar com o Corinthians por mais de duas décadas é uma honra imensa para a marca", afirmou Gustavo Furtado, CEO do Grupo SBF, operador da FISIA, distribuidora oficial da Nike no Brasil. "Cada camisa, cada ativação e cada momento compartilhado reforçam nosso compromisso de seguir inovando e fortalecendo essa história juntos. Estamos prontos para continuar escrevendo novos capítulos grandiosos."



Ao longo das últimas duas décadas, a Nike promoveu diversas campanhas de marketing com o Corinthians. Entre elas, destacam-se coleções em homenagem a Ayrton Senna, Ronaldo Giovanelli, Sócrates, Ronaldo Fenômeno, entre outros. Além disso, a marca promoveu ações juntamente com a equipe feminina ("Respeita as mina") e de combate ao racismo.

