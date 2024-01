A- A+

Retorno Corinthians pede retorno de Moscardo, que pode não ir mais ao PSG O clube francês esfriou o negócio após o jogador informar que precisaria passar por uma cirurgia no pé esquerdo

O Corinthians pediu o retorno do meio-campista Gabriel Moscardo devido a um desacordo sobre a sua transferência ao Paris Saint-Germain, que o esperava como reforço para a segunda metade da temporada europeia.

A contratação do jogador, de 18 anos, virou "novela" quando ele informou em dezembro, na reta final das negociações, que teria que passar por uma cirurgia para tratar uma lesão no pé esquerdo e que ficaria afastado dos gramados por três meses.

O anúncio gerou ruído entre os dois clubes, com o 'Timão' pedindo o retorno de Moscardo a São Paulo neste fim de semana e colocando em dúvida a transferência, segundo declarações do presidente corintiano, Augusto Melo.

"É oficial. Ontem eu mandei trazer de volta", disse Melo em uma entrevista ao programa "Domingol", da CNN Brasil.

O dirigente afirmou que o PSG não está seguindo o "trâmite normal" de uma contratação, porque quer comprar Moscardo só depois da cirurgia, que considerou "tranquila" e "simples".

Por isso, ele pede a volta do jogador para fazer o tratamento no Brasil e, então, vendê-lo por um preço mais alto do que o acordado com o clube francês, que gira em torno dos 20 milhões de euros (R$ 106 milhões na cotação atual), mais bônus de 2 milhões de euros (R$ 10,6 milhões) por objetivos alcançados.

"É o mesmo risco lá e aqui (...) Não tenho dúvida de que ele vai voltar bem. Com toda a estrutura que nós vamos dar para ele, esse garoto vai ser vendido por um valor muito maior do que está hoje", afirmou o presidente do Corinthians.

Moscardo viajou em dezembro a Paris para passar por exames médicos prévios à assinatura do contrato com o PSG, segundo a imprensa. Melo não disse se o jogador ainda está na capital francesa.

Gabriel Moscardo é considerado uma joia das categorias de base do 'Timão'. Ele estreou como profissional em junho do ano passado, na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool do Uruguai, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Desde então, foram 24 jogos com a camisa do Corinthians, somando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, nos quais marcou um gol.

Veja também

Prêmio Puskás Guilherme Madruga vence Prêmio Puskás com gol mais bonito de 2023; veja o lance