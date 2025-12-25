Qui, 25 de Dezembro

FUTEBOL

Corinthians provoca Vasco e Palmeiras no Natal: 'Bacalhau à brasileira e porco no rolete'

O Corinthians alfinetou os oponentes ao sugerir pratos para a ceia de Natal

Atletas do Corinthians celebrando título sobre o VascoAtletas do Corinthians celebrando título sobre o Vasco - Foto: Pablo Porciúncula / AFP

O Corinthians provocou o Palmeiras e o Vasco na última quarta-feira, 24, véspera de Natal. O clube de Parque São Jorge fez uma postagem nas redes sociais zombando os rivais.

O Corinthians alfinetou os oponentes ao sugerir pratos para a ceia de Natal. Nesta temporada de 2025, o time alvinegro foi campeão do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, e da Copa do Brasil sobre o Vasco.

"Chegamos na véspera de Natal, Fiel! O chefe do Coringão já deixou as sugestões de pratos para a ceia desta noite! Bom apetite!", escreveu o clube paulista. As opções de pratos eram: "Bacalhau à brasileira" e "porco no rolete".

 

Além de bater o rival Palmeiras na final do torneio estadual, o Corinthians também eliminou a equipe alviverde nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na comemoração do título da competição de mata-mata, jogadores do Corinthians já tinham provocado os rivais derrotados nas decisões. O atacante Romero, na festa com os torcedores, chegou a dizer que "o Palmeiras não tem Mundial".

